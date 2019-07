Laste õrna nahka tuleb päikese eest kaitsta

Päikesekreeme tuleks lastele peale kanda kas vahetult enne või kuni 30 minutit enne päikese kätte minekut ning õhtul enne magamaminekut vee ja seebiga maha pesta.

Õnneliku lapsepõlve lahutamatuks osaks on suvel õues päikese käes mängimine. Laste nahk on aga täiskasvanute omast õhem ja selle kaitsefunktsioon ei ole veel täielikult välja arenenud, mistõttu tuleks vanematel pöörata laste päikesekaitsele erilist tähelepanu.

Benu apteegi proviisori Margot Lehari sõnul võib lastel päikesepõletus tekkida juba peale 20 minutit päikese käes viibimist. "Varajases väikelapse eas saadud päikesepõletused on kõige kahjulikumad ning liigsest UV-kiirgusest saadud kahjustused ilmnevad hilisemas eas. Otseselt UV-kiirgusest tingitud haigusteks peetakse silmakaed, kollatähni kärbumist, nahavähki ja melanoomi," selgitas Lehari.

Proviisori kinnitusel ei tohiks lasta imikutel ja väikelastel viibida otsese päikesekiirguse käes ilma kerge puuvillase või linase riietuse, mütsi või räti ja päikeseprillideta. Katmata nahka aitavad põletusest päästa spetsiaalsed lastele mõeldud päikesekaitsekreemid. Eesti tarbijate seas on populaarseimad ja oma heade omaduste poolest enim soovitatud La Roche Posay, Eucerini ning Sebamedi kreemid. "Täiskasvanutele ja lastele mõeldud tooted erinevad lõhnaainete ja lisaainete sisalduse poolest – lastele mõeldud kreemides neid pole ja allergiarisk on viidud miinimumini. Samuti on enamik neist veekindlad ning sisaldavad nahka rahustavaid ja taastavaid ühendeid," kirjeldas Lehari.

Imikutele mõeldud päikesekaitsekreemid sobivad kas alates kolmandast või kuuendast elukuust. "Alla 3-aastastele mõeldud toodetes on kasutatud vähem või üldse mitte keemilisi kaitsefiltreid ning päikesefilter toimib põhiliselt füüsikalise barjäärina, peegeldades UV-kiirguse nahalt tagasi," selgitas Lehari. "Seetõttu on loomulik, et kreem jääb nahal veidi valge."

Kreeme tuleks lastele peale kanda kas vahetult enne või kuni 30 minutit enne päikese kätte minekut ning õhtul enne magamaminekut vee ja seebiga maha pesta. "Kreemitada tuleks katmata kehaosasid piisavas koguses, et nahk oleks kreemine. Üledoseerimine kaitsvat toimet ei suurenda," ütles Lehari, kelle sõnul tuleb samas meeles pidada, et vees sulistamine ja rätikuga kuivatamine vähendab osaliselt kaitsvat toimet.

Kui kõigest hoolimata on nahale päikesepõletus tekkinud, soovitab proviisor kasutada kas spetsiaalset põletusgeeli (nt Burnjel või Burnshield) või looduslikku aaloegeeli. "Aaloe on väga hea naha verevarustuse parandaja ja taastaja. Mida suurem on aaloe sisaldus geelis, seda parem," lausus Lehari. "Kindlasti tuleks esimestel päevadel vältida pantenooli, kuna see tekitab nahale kilekihi ja kuumus pääseb nahast halvemini välja. Hiljem, kui kuumus on nahalt taandunud ja nahk hakkab kooruma, on aga pantenooli sisaldavad kreemid väga head naharakkude taastajad."

Päikesekaitse meelespea: