Lasteaialapsed ehtisid Nõmme jõulupuu

Selleks, et kesklinna parke muuta turvalisemaks, kaalutakse Kanuti aia ja Rotermanni kvartali ühendamist. Lisaks valgustatakse Kanuti aia mänguväljak ning lammutatakse Snelli tiigi äärne kuur ja harvendatakse sealse kõnenurga põõsagruppi. Musumäe pargi eeskujul saavad ka teised pargid valvekaamerad. "Kokkuvõttes on oluline tuua parkidesse rohkem inimesi, mis on parim turvalisuse garantii," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.