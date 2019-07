Lastefond kutsub Ironmani eel osalema Seve Ehituse heategevusjooksul

Ironmani triatlonifestivali raames antakse neljapäeva õhtul kell 21.30 Tallinnas Vabaduse väljakul start Seve Ehituse heategevusjooksule. Üldarvestuses kolm parimat meest ja kolm parimat naist saavad eriauhinna.

Ürituse tulu ning kohapeal kogutud annetused toetavad Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kaudu asenduskodude laste psühholoogilist nõustamist, vahendas BNS.

"Iga suursündmus on koht ja võimalus, kus saab ühiskonna ja kaasinimeste heaolusse panustada ning Ironmani triatlonfestivali eel toimuv Seve Ehituse heategevusjooks on sellest ideaalne näide," rääkis Lastefondi tegevjuht Kadri Org.

Ta nentis, et koostööst on tekkinud sünergia. "Ironmani triatlonfestivalide korraldaja Eestis, triatlonklubi Trismile on mitmeid kordi külastanud asenduskodu, kus elavate laste psühholoogilise nõustamise toetuseks on heategevusjooksu tulu suunatud, ning asenduskodu lapsed osalevad ka ise heategevusjooksul ning panustavad vabatahtlikuna Ironmani triatlonfestivali toimumisse. Töötajad on siiralt tänulikud, et lapsi spordiürituse toimumisse kaasatakse ning nendivad, et see annab laste eluteele kaasa väga erilise kogemuse."

Lastefond kutsub neljapäeva õhtul kõiki üles tegema joostes head nii endale kui ka abi vajavatele lastele. Distantsi pikkus on 4,2 kilomeetrit ning heategevusjooksu start ja finiš on Vabaduse väljakul. Jooksurada kulgeb vanalinnas ja selle ümbruse tänavatel. Osalustasu on 10 euro suurune annetus jooksul osaleja kohta. Jooksule saab eelnevalt registreerida siin. Kohapeal toimub registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine heategevusjooksule eelneval ja samal päeval Vabaduse väljakul Ironmani võistluskeskuses.

Heategevusjooksu osalejate seast üldarvestuses kolm parimat meest ja kolm parimat naist saavad eriauhinna. Lisaks toimub ka kõigi teiste osalejate vahel auhindade loosimine.