Lastekirjanduse keskus tunnustas Anti Saart ja Urmas Viiki

Eesti Lastekirjanduse Keskus tunnustas Anti Saare ja Urmas Viigi raamatut "Mina, Milda ja meister Michel", andes sellele omanäoliseima raamatu auhinna Aasta Rosin 2018.

Raamat "Mina, Milda ja meister Michel" ilmus seoses Kumu kunstimuuseumi näitusega "Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades". Lugu viib lapsed seiklema nii tänasesse päeva kui ka 500 aasta tagusesse aega, mil maalikunstnik Michel Sittow elas, maalis ja rändas ringi mööda Euroopa kuningakodasid. Põneva loo ja mänguliste piltide abil tutvustatakse raamatus nii maalikunstis kasutusel olnud võtteid, vararenessansi ajastu eluolu ja kunstnikuks olemist kui ka laiemalt kunsti loomise ja uurimisega seotud teemasid, vahendas BNS.

"Selle aasta võitja üllatab teemakäsitluse poolest, sest meil ei kirjutata kunstist lastele just palju. Omapärane on pildilahendus, kus pilt ja tekst kõnnivad väga tihedalt käsikäes, see on atraktiivne ja põnev ning kutsub süüvima-uurima. Üllatuseks on ka formaat, kuna nii suuri lasteraamatuid ilmub üliharva. See raamat on tõeline maiuspala neile, kel sügavam kunstihuvi juba olemas, ja hindamatu avastamisallikas neile, kes ses vallas alles esimesi samme teevad," ütles Eesti Lastekirjanduse Keskuse juht Triin Soone.

Auhinna võitjaid tunnustati Eesti Lastekirjanduse Keskuse tänupeol kilo rosinate, rahalise preemia ja tänukirjaga.

Aasta Rosina auhinda antakse välja alates 2004. aastast eelnenud aasta jooksul ilmunud erilisele ja silmapaistvale eesti lasteraamatule, hinnates kas raamatut tervikuna või ainult kirjaniku- või kunstnikutööd.