Lasterikkad pered tähistasid uue aasta algust ühise kinokülastusega

Lasterikaste Perede Liit koos Forum Cinemasega kutsusid uue aasta hoogsamaks käima lükkamiseks Tallinna, Tartu ja Viljandi kinodesse kokku ligi 775 suurperede liiget, et panna aastale meeleolukas algus ning võtta veel viimast peagi lõppevast koolivaheajast.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap selgitas, et lasterikastele peredele on sellised kinokülastused vägagi olulised, sest suure perega ühiselt kino külastada on märkimisväärne lisaväärtus pere argipäevas ja koosolemises. "Heade märkajate abiga saame aga lastele toreda kinoelamuse näol rõõmu valmistada," lausus Õunap.

Paljulapselistele peredele mõeldud eriseansid toimusid Forum Cinemase Tallinna, Tartu ja Viljandi kinodes ning kohale tuli 180 peret ligi 775 inimesega. "Eriti tore on see, et nii mõnedki pered kasutasid võimalust ja korraldasid kinokülastusega koos juba suurema päevase väljasõidu tervele oma perele," märkis Õunap.

Möödunud aasta jooksul toimus sarnaseid kinokülastusi Forum Cinemas kinodes kolmel korral. Kinos käis kokku 471 peret ehk tervelt 2125 suurpere liiget. Tallinnas käis filme nautimas 1203, Tartus 586 ja Viljandis 336 väikest ja suuremat kinohuvilist.

Suurperede kinopäeval sai ACME Filmi toel seekord näha ülemaailmselt menuka perefilmi järge "Paddingtoni seiklused 2". Eesti vaatajate jaoks on filmile hääle andnud mitmed tuntud näitlejad nagu Lauri Liiv, Raivo E. Tamm, Tiina Tauraite, Märt Avandi, Tõnu Oja ja paljud teised.

Lisaks kostitas Forum Cinemas kohapeal kõiki väiksemaid ja suuremaid külastajaid popkorniga ning jooke pakkus Coca-Cola.

Forum Cinemas ja Eesti Lasterikaste Perede Liit teeb koostööd alates 2014. aasta algusest. Ühiste ettevõtmistena on korraldatud kinokülastusi nii isade- ja emadepäeva, kui lastekaitsepäeva puhul.

Eesti Lasterikaste Perede Liit on loodud 1996. aastal eesmärgiga toetada lasterikkaid peresid Eestis. Organisatsioon koondab enda alla pered, kus lapsi on kasvamas neli ja enam, võrgustikku kuulub üle 10 000 inimese.