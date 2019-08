"Vähene teadlikkus mõjutas isapuhkuse kasutamata jätmist meil muidugi ka, sest eeldati, et lapsega on kodus ikkagi ema," rääkis lastevanemate liidu juhatuse liige Kristiine Vahtramäe.

"Tihtilugu hakkab isa lastega tõsiselt tegelema alles alates seitsmendast eluaastast," rääkis lastevanemate liidu juhatuse liige Kristiine Vahtramäe pikemat isapuhkuse võimalust kommenteerides. "Siis, kui juba laps kaela kannab ja midagi teha oskab. See traditsioon on aga ajast ja arust, selle murdmine pole väga lihtne, kuid uute võimaluste tulek annaks selleks võimaluse."

Riik pikendas isapuhkust praeguselt kümnelt kolmekümnele päevale, samuti muutub aasta pärast hüvitise saamine lihtsamaks.

"Selline muudatus on igati positiivne ning kindlasti vajalik ja kasulik," ütles Vahtramäe. "Isadel on tihti oma tööd keerulisem organiseerida, mistõttu neist kõik lühema puhkuse võimalust seni aktiivselt ei kasutanud."

Statistika näitab, et eelmisel aastal kasutas isapuhkust 72% kõigist isadest, kellel selleks õigus oli. Samas on isade osakaal vanemapuhkuse kasutajate hulgas väga kõrge nt Norras, Islandil ja Rootsis - ligi 90%.

"Vähene teadlikkus mõjutas isapuhkuse kasutamata jätmist meil muidugi ka, sest eeldati, et lapsega on kodus ikkagi ema," rääkis Vahtramäe. "Tegelikkus on olnud see, et tihtilugu alles alates seitsmendast eluaastast hakkab isa lastega tõsisemalt tegelema. Siis, kui juba laps kaela kannab ja midagi teha oskab. See traditsioon on aga ajast ja arust, selle murdmine pole väga lihtne! Kuid peagi on selleks võimalus."

Sotsiaalministri määrusega pikeneb senine 10 päevane isapuhkus 30-le päevale ning isa täiendavat hüvitist hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma otse lapsevanemale. Muudatus jõustub 1. juulist 2020.

"Muudatus annab peredele paremad võimalused jagada laste eest hoolitsemise koormust, kuna nüüd saavad ka isad jääda isapuhkusele kauemaks ning seda soovitud ajal, kas emaga samal ajal või eraldi," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kui praegu maksab isapuhkusele jääjale puhkuse tasu välja tööandja, siis edaspidi teeb seda Sotsiaalkindlustusamet otse, vähendades nii tööandja koormust. Isade õigus vanemahüvitisele ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist ning isa saab hüvitist kasutada emaga samal ajal või eraldi.

"Isad võiksid meilgi järjest rohkem ja rohkem lastega koju jääda, seetõttu on seadusemuudatus igati positiivne," rääkis Vahtramäe. "Lapse arengut silmas pidades on isapuhkuse võimalus eriti vajalik. Ja emalgi on kõrval tugi, sest vanemapuhkust saab kasutada ka koos!"

30-päevast isapuhkust ja isa täiendavat vanemahüvitist saab kasutada kuni lapse kolme aastaseks saamiseni, nii ühes osas kui osade kaupa. Näiteks võib isa kasutada esimesed kümme päeva isapuhkusest siis, kui laps sünnib (et olla emale abiks) ning ülejäänud 20 päeva siis, kui laps on juba aastane või pooleteist aastane.

Mullu maksti esmakordselt vanemahüvitist 1910-le isale.