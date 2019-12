Laternafestivali draakon oli tugevam kui torm

Festivalialal käib hetkel skulptuuride lõplik viimistlemine, kuid suurem osa valguslaternatest on nüüdseks taastatud. Laternafestival avatakse külastajatele uuesti täna õhtul.

Kolmapäeval Eestit tabanud orkaanimõõtu tormist ei jäänud puutumata ka Tallinna lauluväljakul toimuv Suur Aasia laternafestival. Torm tekitas mõningast kahju skulptuuridele, kuid täielikult maha neid siiski ei murdnud.

"Raju tormi tõttu lendas sissepääsuväravate juurest minema suur draakon. Õnneks saime tal sabast kinni ja praeguseks on külalisi tervitav hiigelskulptuur tagasi oma kohal. Lisaks kukkus ümber festivali suurim atraktsioon, 40-meetrine draakon, kes kaotas kukkudes pea. Nüüdseks oleme draakoni tagasi elule aidanud ja ta näeb välja täpselt samasugune nagu enne tormi. Nii et piltlikult võib öelda, et torm meie draakoneid maha ei murdnud," kirjeldas olukorda Suurima Aasia laternafestivali korraldaja Jaanus Jegorov.

Ta lisas, et laternafestival on pakkunud korraldajatele küll väljakutseid, kuid selliseks ootamatuseks suurtormi näol on raske valmis olla. "Õnneks on meil tugev meeskond ja nagu näha siis ka tugevad skulptuurid. Anname endast parima, et valgusfestival oma täies hiilguses juba hetke pärast taas avada," lisas Jegorov.

Praeguseks on suurem osa valguslaternatest töökorras ja festival avab külastajatele uksed juba täna õhtul. Suurim Aasia laternafestival jääb avatuks 12. jaanuarini 2020 ja ootab külastajaid reedest pühapäevani. Festivali saab külastada ka pühade ajal, 25. ja 26. detsembril kella 16-22.

Täpsem info festivali kodulehel.