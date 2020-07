Läti Gulbene piirkonnas taaskehtestatakse koroonapiirangud

"Uus kooliaasta on lähenemas ja on oluline, et me tegutseks nüüd vastutustundlikult, et vältida haiguse laiemat levikut, et õpilased saaks 1. septembril kontaktõpet alustada," märkis iirkonna nõukogu esimees Normunds Audzišs.

Lätis Gulbene piirkonnas kehtestatakse kaheksa inimese koroonaviirusse nakatumise tõttu liikumispiirangud, mis on sarnased neile, mis kehtisid eriolukorra ajal üleriigiliselt, vahendas BNS.

"Takistamaks haiguse laiemat levikut, otsustasime me võtta väga otsustavaid meetmeid. Me lepime konkreetsetes piirangutes kokku ning homme annangi välja määruse kehtestada koheselt piirangud, mis on väga sarnased eriolukorra ajal kehtinuga," ütles Audzišs.

Ta märkis, et inimesed on viimasel ajal uljamaks muutunud ja määrusega kehtestatakse range kahemeetrise suhtlusvahemaa reegel ning isikliku hügieeni reeglid. Tungivalt soovitatakse vältida ka ebavajalikku liikumist avalikus ruumis. "Uus kooliaasta on lähenemas ja on oluline, et me tegutseks nüüd vastutustundlikult, et vältida haiguse laiemat levikut, et õpilased saaks 1. septembril kontaktõpet alustada," ütles Audzišs.

Gulbene piirkonnas on esmaspäeva seisuga kaheksa aktiivset koroonaviiruse juhtumit. Kokku elab piirkonnas 19 700 inimest.