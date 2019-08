Kange alkoholi aktsiisilangetusest hoolimata pole Läti jaemüüjad hindu veel langetanud, sest nad müüvad endiselt varasema maksumääraga ostetud kaupa, ütles Läti kaupmeesteliidu president Henriks Danusevics, kuid tõi erandina välja poed Eesti piiril.

Danusevics märkis, et jaemüüjad said hakata odavama maksumääraga alkoholi ostma alles 1. augustist, mistõttu on alkoholihind Läti poodides sama püsinud. Erandiks on poed Eesti piiri lähistel, kus kaup müüakse maha kiiremini.

Danusevicsi sõnul ei ole teada, et alkoholitarbimine maksulangetuse järel kasvanud oleks. "See maksulangetus ei tähenda kindlasti, et inimesed hakkavad rohkem jooma, nagu ennustas tervishoiuministeerium. Alkoholiaktsiisi langetamine annab võimaluse valida kvaliteetsem alkohol või säästa aktsiisierinevuse pealt ja osta muid kaupu. Pikas plaanis läheb populaarsemate jookide hind alla, kui praegune vara maha müüakse," rääkis ta.

Ta lisas, et praeguse seisuga on umbes 90 protsenti alkoholist turul endiselt vana maksumääraga.

Läti seim kiitis 8. juulil heaks kange alkoholi aktsiisi langetamise 15 protsendi võrra. Otsus jõustus augustist. Madalam maksumäär jääb kehtima järgmise aasta 29. veebruarini.