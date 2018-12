Tänases "Spordisõprade" saates on külas Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht, juttu tuleb ka Pärnu temporündajast Toms Švansist ning minnakse sulgpalli mängima Kristin Kuubaga.

Täna kell 21.30 algavas Tallinna Televisiooni saates "Spordisõbrad" käis külas Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen. "Mulle meeldiks, kui koondises oleks 20 inimest. See on maksimum, kui kõigil läheb väga hästi ja kõik on terved. Pigem kujuneb reaalseks numbriks 15," prognoosib Berendsen Eesti koondise suurust tuleval aastal Dohas peetavatel maailmameistrivõistlustel.

Pikemalt tuleb juttu ka võrkpallist, täpsemalt Pärnus juba mitmendat aastat leiba teenivast temporündajast Toms Švansist. "Poja emakeel on eesti keel, sest ta sündis siin ja elab eestikeelses keskkonnas. Ta peab rääkima eesti keelt. Milleks peaks ta suhtlema mõnes teises keeles, kui ümber on kõik eestikeelne?" küsib eestlannaga ühist poega kasvatav Švans.

Loomulikult ei puudu saatest ka eksperiment, mis viib spordisõbrad seekord sulgpalli mängima naiste esinumbri Kristin Kuubaga. Nädala spordisündmuste ülevaates on tähelepanu all seekord Luka Modrić, Kelly Sildaru ja korvpallurid.



