Lauljanna Anne Veski: töö, töö ja veelkord töö

"Suvi on seekord olnud nii imeilus ja kõik ettevõetud suveüritused on läinud korda," ütles Anne Veski juulikuule tagasi vaadates.

Tänavu on meil olnud terve rida igasugu imeüritusi, kõiki ei jõua üles lugedagi. Näiteks lauluväljakul oli truckshow, kus olid imeilusasti värvitud ja kujundatud suured autod. Muusikaline programm oli seal väga võimas, nii et rõõm oli seal laulda ja ka ise targemaks saada. Ise tahad ju ka vaadata, kuidas mootorratturid kulutavad kumme ja teevad imetrikke. Samamoodi oli väga vahva esinemine loomulikult Tallinna Merepäevadel. Esimest korda sai lauldud koos Reketiga ja esinetud vana meretraaleri peal.

Veendusin, et meie rannaäär on väga ilusaks tehtud, ma ise päris iga päev ei käi promenaadil jalutamas. Esinedes nägime Noblessneri sadamat ja väga tore oli esineda rahvale laeva pealt, nii et paatidest inimesed vaatasid meid.

Retrobest oli ka tore: sinna tuleb ju väga huvitavalt riietatud rahvas kokku.

Väga huvitav oli loomulikult meie Rally Estonia esinemine — seal me käisime lausa kaks korda esinemas. Esimene kord sai keegi hakkama käkiga, et võimenduses ei olnud enam elektrit, nii et tuli kaks korda Tartus käia. Aga rahvast oli mõlemal korral väga palju. Ralliautosid vaadata oli ka väga huvitav, nii et meil on töö ja lõbu kogu aeg käsikäes.

Eesti on risti-põiki läbi sõidetud: Sillamäelt kuni Valgani. Ainuke päev, kui on vihma sadanud kogu suve jooksul, oli Valgas. Aga rahvas ei läinud keegi kuhugi, kõik seisid nagu üks mees.

Suvel mina üldse puhkuse peale ei mõtle, puhkame kevadel ja sügisel. Aga nädala algused on ka suvel vabad, siis käime sõpradel külas, vahel tulevad lapselapsed külla, nii et igav ei hakka kunagi.

Aed on meil alati korras, abikaasa hoiab silma peal, aga me ei kasvata peale hapuoblika mitte midagi. Roosid on Meil väga ilusad, need õitsevad meil kaks korda aastas.

Kui tahate ennast ja meid rõõmustada, siis tulge täna Lohusalu sadamasse, me esineme seal!