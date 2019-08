Lauljanna Heidy Tamme: peab olema tänulik, et taevaisa on eestlane

"Ta andis meile tõesti ilusad ilmad," kiitis Heidy Tamme suviseid ilmu.

Minule meeldib oma väikeses aiakeses istuda ja linnulaulu kuulata. Praeguseks on linnud oma pulmad ära pidanud ja vait jäänud. Seega ma istun suurema osa ajast vaikuses ja naudin ilusat ilma.

Kontserdid andsin suuremas osas ära juba enne jaanipäeva. Üritustel olles saan juba koha peal suure laksu, nii et hea meelega vaatan kõrvalt. Laulupidu vaatasin ka televiisorist. Ma arvan, et telekast vaadates sai palju rohkem sellest osa, eks need, kes tahtsid kõige selle keskel olla.

Kodus laulsin loomulikult kaasa — lauljana võiks olla vahest vakka ka.

Augustis tulevad jälle kontserdid, valmistun nendeks tasapisi. Kontserdid tulevad mul Saaremaal ja Viljandis. Kui olen juba laval, siis võib loota, et kõik läheb korda. Sügiseks on mul ka juba kontserdid planeeritud, selleks ajaks, kui rahvas tuleb õuest tuppa ja hakkavad hubased tubased kokkusaamised.

Minu arvates on meil vedanud, et meie kallis Eesti on nii mitmekülgse ilmaga — nii nagu muusikaski on ju forte ja piano. Et ei ole kogu aeg ühesugune.