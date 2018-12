Lemmikloomapäeval on võimalik kõigi huvilistel teada saada, mida vastutustundlik loomaomanik päriselt tähendab.

Laupäeval, 8. detsembril algusega kell 12.00 toimub PetCity Rannamõisa XL lemmikloomakeskuses (Rannamõisa tee 8) Lemmikute lemmikpäev, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu vastutustundlikule loomapidamisele. Lemmikloomapäevale on oodatud kõik praegused ja tulevased loomaomanikud.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul soovivad Haabersti Linnaosa Valitsus ja PetCity üheskoos propageerida vastutustundlikku lemmikloomakultuuri ning tõsta loomaomanike teadlikkust. "Lemmiklooma võtmine ei ole lihtsalt uue ja ilusa aksessuaari soetamine, vaid vastutus. Igal kevadel on mure, kui lume alt sulavad välja hunnikud, mille loomaomanikud on jätnud talvel koristamata. Loomaomanike väljaheidete koristamine näitab suhtumist kaaslinlastesse. Propageerimaks vastutustundlikku lemmikloomakultuuri jagame sel nädalal Haaberstis ringi liikuvatele loomaomanikele oma lemmikute väljaheidete koristamiseks spetsiaalseid kotikesi," ütles Jürgenson.

"Lemmikute lemmikpäeval PetCity lemmikloomakeskuses räägitakse vastutustundlikust lemmiklooma pidamisest laiemalt. Kohal on nii Haabersti Linnaosa Valitsuse kui ka MUPO esindajad. Lisaks veel õnnetute loomade esindajad Pesaleidjast ja Varjupaikade MTÜst. Kes teab, ehk näitab just teabepäeva külastaja mõnele õnnetule loomhingele, et kõik inimesed ei olegi vastutustundetud," jätkas linnaosavanem.

PetCity tegevjuhi Hendrik Tibari sõnul on lemmikloom kohustus ja tema võttu planeerides tuleb olla vastutustundlik. "Lemmikloomapäeval on võimalik kõigi huvilistel teada saada, mida vastutustundlik loomaomanik päriselt tähendab. Päeva on planeeritud erinevad huvitavad õpitoad, loengud ja muud üritused, mille peastaarideks on loomulikult loomad," ütles Tibar.

"Lemmikloomapäev tipneb Baltikumi kõige suurema lemmikloomadele pühendunud keskuse, PetCity Rannamõisa XL lemmikloomakeskuse, kolmanda sünnipäeva

tähistamisega! Heategevuslikus pildinurgas võid enda lemmikuga pildile saada, keerleb auhinnarohke õnneratas ning igal veerandtunnil avaneb harukordne võimalus kiigata PetCity loomakliiniku tagaruumidesse," jätkas Tibar.

"Tule lemmikute lemmikpäevale üksi või lemmikloomaga, lapse või sõbraga, sugulase või kasvõi koos püütoniga, oodatud on absoluutselt kõik," kutsus Tibar.

Programm:

- Kohal on Pesaleidja ja Varjupaikade MTÜ. Tule tutvu oma uue lemmikloomaga.

- Lastenurk. Õpime meisterdama helkureid nii endale kui enda lemmikule.

- PetCty treeneri nõuandla. Millist koera valida ning kuidas teda sotsialiseerida ja treenida?

- Kohal on MUPO. Räägitakse lemmikloomade pidamise eeskirjast ja paljust muust.

- Heida pilk PetCity loomakliiniku tagatubadesse! PetCity loomakliiniku tuurid toimuvad igal veerandtunnil (12:15 - 15:15)

- Kiip soodushinnaga! Vaid 8. detsembril saad enda lemmiklooma PetCity loomakliinikus soodushinnaga ära kiibistada ning Haabersti Linnaosa Valitsuse töötaja aitab kiibi kohapeal ka registrisse kanda.

- Heategevuslik pildistamisnurk. Vaid 1€ saad endast ja enda lemmikust toreda jõulupildi.

- Õnnelik õnneratas. Keeruta endale vägevaid auhindu!

- Suur auhinnasadu! Igal täistunnil loositakse välja rohkelt auhindu PetCitylt, PetCity loomaliinikult ja If Kindlustuselt aastane kindlustuspakett ja palju muud!

- Arendav mängunurk lemmikutele! Tutvustatakse interaktiivseid ja lemmiku aju arendavaid mänguasju.

- Lemmikute pidulaud. Lemmikloomade toidulaua katab Senso.

- Hurtta ja Rukka uue kollektsiooni moeshow. Tutvu PetCity sügiskollektsiooni superkoonudega.

Igal kodul ei pea olema oma loom, kuid igal loomal peab olema oma kodu.

Vastutustundlik loomaomanik on moes!

Päevajuht: Erkki Sarapuu.

Üritus on tasuta.