Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab koostöös Keerdtrepi ja Mustamäe Avatud Noortekeskusega laupäeval, 15. augustil kell 14 Vilde spordipargis tasuta noortefestivali. Festivali raames toimub tõukeratta võistlus, erinevad töötoad ja noortebändide kontsert.

"Tänavune suvi on olnud Vilde Spordipargis rõõmustavalt sisutihe. Korraldatud on mitmesuguseid töötubasid, tegeldud supergraafikaga ning tehtud palju muudki. Linnaosa noored on aktiivselt osalenud ja seda, et meie peatselt kaheaastaseks saav kaasaegne spordipark on noorte seas populaarne ajaveetmiskoht, on hea tõdeda," rääkis Laats.

"Keerdtrepi ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt organiseeritud tõukeratta treeningud on kogu suve jooksul olnud väga populaarsed ja selle puhul toimub ka vägev mõõduvõtmine - trikitõukeratta võistlus, kus noored saavad õpitud oskused proovile panna," ütles võistluse korraldaja Mikael Parman.

Tõukeratta võistlusel võetakse mõõtu kahes vanusekategoorias: kuni 13-aastased ning 14-aastased ja vanemad. Osalemine on tasuta ning registreerimine toimub Vilde pargis kohapeal. Võistluse ajal on kiivri kandmine rangelt soovituslik. Igal võistlejal on 2x45 sekundit aega etteaste tegemiseks, millest parim võetakse arvesse. Kohtunikud arvestavad nii trikkide raskust, pargi kasutust kui stiili.

Võistluse ajakava:

14.00-14.30 registreerimine ja soojendus

14.30-15.30 noorteklassi võistlus

15.30-16.45 vanema klassi võistlus

16.45-17.00 autasustamine

Lisaks õpetab MTÜ Eesti Parkour kell 14-17 kõikidele soovijatele spordipargi parkuurielementidel erinevaid trikke tegema. Samuti viib Mustamäe Avatud Noortekeskus päeva jooksul läbi erinevaid tegevusi:

14:00-15.00 hennamaalingud

15.00-16.00 mängud ("Arva ära", koordinatsiooni- ja intuitsioonimängud)

16.00-17.00 täpsusviske turniir

Päeva lõpetab kell 17.00 vinge noortebändide kontsert, kus astuvad üles Spokoiniy Grazhdanin ja Butterfly Rage.

Üritust toetab Tallinna Vesi, kes toob kohale 500 liitrise veepaagi, kust kõik soovijad saavad tasuta joogivett võtta. Vee jaoks võta kaasa oma isiklik veepudel.

Vilde spordipargi noortefestivali korraldavad Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Keerdtrepp ja Mustamäe Avatud Noortekeskus. Palume ürituse ajal järgida hajutamise nõuet ja haigena kohale mitte tulla. Võimalusel võtta kaasa oma desinfitseerimisvahend.