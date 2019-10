LAURI LAATS: Kingin Mustamäel igale lehepuhurist loobujale väärt luua

"Küsimus polegi lehepuhuris kui sellises, vaid selle kasutamise teadlikkuses. Peaks olema üsna loogiline, et vihmamärjad lehed ei lendu nii hästi kui kuivad," rääkis Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, et puudub igasugune vajadus puhuda puhuriga seal, kus see nagunii hätta jääb.

"Küsimus polegi lehepuhuris kui sellises, vaid selle kasutamise teadlikkuses. Peaks olema üsna loogiline, et vihmamärjad lehed ei lendu nii hästi kui kuivad," rääkis Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, et puudub igasugune vajadus puhuda puhuriga seal, kus see nagunii hätta jääb.

Viimastel päevadel on meedias tekitanud kõneainet lehepuhurite ohjeldamatu kasutamine pealinnas. Sellest tööriistast tulenev kõrvulukustav müra on jäänud ka mulle kõrva ning juba mõnda aega olen kaalunud, kas tubli töövahendi vastu sõna võtta on kohane. Sügis saabub aga puulehtede langemisega ning nii on mitmed mustamäelased kurtnud, kuidas kohe hommikul pannakse puhurid tööle ja enne õhtut naljalt ei lõpetata. Ma pole päris kindel, et see küll nii hull on, aga tuleb siiski tunnistada, et õigustatult ärritav. Tallinna linn on tegemas sammu edasi, et uue heakorraeeskirjaga lehepuhurite kasutamisele piirangud peale panna. Kas see on aga piisav?