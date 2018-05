LAURI LEESI: Ma jälestan põhikooli lõpueksameid

"Mina olen alati armastanud tuupimist. See, et 2x2 on 4 ja 5-3 on 2, käib ainult tuupimise kaudu, teisiti pole üldse võimalik. Põhikooli õpilane peab programmi omandama. See on tema põhikohustus ja töö," ütles Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi

"Mina olen alati armastanud tuupimist. See, et 2x2 on 4 ja 5-3 on 2, käib ainult tuupimise kaudu, teisiti pole üldse võimalik. Põhikooli õpilane peab programmi omandama. See on tema põhikohustus ja töö," ütles Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps käis välja idee, et õpi- laste niigi suurt koormust arvestades võiks kaotada praegusel kujul põhikooli lõpueksamid. Pealinn küsis, kas see on väärt idee.

Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi sõnul on ta põhikooli riiklikke lõpueksameid jälestanud sellest peale, kui nad tulid.

"Kas mina oma koolis siis ei ole riiklik, kas meie kooli emakeeleõpetajaei ole riiklik? Keda me umbusaldame? Kas Eesti õpetajat või Eesti koolijuhti? Meie õpetajatele ja koolijuh tidele on antud ju lõpudiplom Eesti ülikoolis," selgitas Leesi.

Leesi hinnangul peaks iga kool tegema oma lõpueksami ja iga ülikool ise oma vastuvõtueksamid.

Kirjanik Maimu Berg aga sõnas, et tema hinnangul peaks tagasi minema suulise eksami juurde

"See, kas põhikooli riiklikke eksameid on vaja, sõltub,kuidas need eksamid on korraldatud. Kui on eksamideksami mõistes, siis õpilane valmistub ja õpib. Kordab ja vaatab midagi üle, võtab end kokku ja harjutab end selleks, et elu ei ole ainult lill. Ma olen nii vanamoodne inimene, et minu meelest võiks olla põhikoolilõpus eksamid küll," lisas Berg.

Berg nentis et kui eksameid ei ole, võiks olla vähemalt testid või midagi muud eksamitaolist, mis kohustaks õpilast aastate jooksul õpitud asjad veel kord läbi vaatama.

"Eelistaksin siiski testidele eksameid. Mõnes asjas ei ole pähe tuupimine üldse halb. Omal ajal õppisin Lauri Leesi juures prantsuse keelt ja me õppisime pähe luuletusi. Jätsin küll õpingud pooleli, aga nende luuletuste najal olen päris hästi prantslaste seltskonnas hakkama saanud. See tuupimine läks asja ette. See on väga individuaalne, kas kellelegi on põhikooli koormus liiga suur või ei ole. Küllap üldiselt on, aga ma ei näe ka võimalust seda väga palju vähendada," selgitas Berg.

Eksmissi Liis Tappo-Treiali sõnul võiks kool ise oma eksameid korraldada.

"Mingisugused eksamid võiksid põhikooli lõpus olla. Kui ma oskaksin öelda, mis võiks olla eksamite alternatiiv, siis saaksin ehk öelda, mida teisiti teha. Kui aga alternatiivi pole välja pakkuda, siis pole mõtet ka olemasolevat lammutada." lisas Tappo-Treial.

Tappo-Treial märkis, et võib-olla oleks tõesti parem, kui need eksamid ei oleks riiklikud, vaid iga kool korraldaks eksameid ise.

"Laste võimed on erinevad. Kellelegi võib põhikooli koormus olla liiga suur, kellelegi mitte. Oma lastegi peal olen näinud, et ühel on ka kõige raskem kool läinud linnulennult, aga teine on pidanud tõsiselt vaeva nägema. Ühest vastust koolikoormuse kohta ei ole olemas," lisas Tappo-Treial.

Eesti õpilasesinduste liidu esimehe Marcus Ehasoo hinnangul on lõpueksamid suhteliselt mõttetud

"Põhikooli lõpueksamid praegusel kujul on suhteliseltmõttetud, sest need näitavad midagi ainult riigile. Eksamid on üles ehitatud rohkem faktiteadmistele ningeesti keele, võõrkeele ja matemaatika osale. Tegelikultei anna need head tagasisidet ei õpilasele ega õpetajale," jätkas Ehasoo.

Mingi asi peab aga Ehasoo sõnul põhikooli lõpus eksamite asemel kindlasti olema.

"See midagi võib olla näiteks testi kujul, mis võtaks arvesse eri asju alates sellest, kuidas õpilane oskab õppida ning mis on tema üldvõimed ja pädevused. Lisaks testi tegemisele saab õpilane sealt tagasisidet nende alade kohta, mida tal tuleks edasises elus rohkem arendada. Tõsi see on, et meie haridus kaldub pähe tuupimise poole. Meil on rohkem faktiteadmiste õppimist kui seoste tegemist. Me ei ole osanud seni õppekavasid omavahel lõimida. Nüüd on lootus, et seda hakatakse tegema, siis väheneb ka faktiteadmiste omandamine ja õpilase koormus," ütles Ehasoo.