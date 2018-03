Lavrov: Suurbritannia süüdistused on matslikud ja paljasõnalised

Vene välisminister Sergei Lavrov nimetas matslikeks ja paljasõnalisteks Londoni süüdistusi Moskvale seoses nn Skripali asjaga.

"Meie esindaja ÜRO-s Vassili Nebenzja esitas New Yorgis meie seisukoha ja vastas kultuurselt ja argumenteeritult täiesti matslikele, tõestamatutele, paljasõnalistele süüdistustele, lisades: "Võtkem vastu dokument, et uurimine tuleb viia läbi keemiarelva keelustamise konventsiooni alusel," sõnas Lavrov foorumil "Venemaa -- võimaluste maa", vahendas BNS.

"Briti esindaja tõkestas selle ettepaneku. Seega hinnake ise, mis selles asjas inglasi ja neid vaieldamatult toetavaid ameeriklasi tagant kihutab," märkis minister.

"Eurooplased käituvad kuidagi talitsetumalt, kuid ka neid sunnitakse liikuma selle nn NATO solidaarsuse slepis," ütles Lavrov, kelle sõnul "peegeldab Skripali asi eelkõige Suurbritannia praeguse valitsuse ummikut".

"Eriti, kui nad ei suuda tagada neid lubadusi, mis nad andsid oma elanikele seoses Euroopa Liidust lahkumisega," ütles välisminister.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas neljapäeval Eesti toetust Ühendkuningriigile, kes on Vene endise spioooni mürgitamisjuhtumi tõttu sattunud teravasse vastasseisu Venemaa juhtkonnaga.

"Eesti toetab Suurbitanniat kuriteo lahendamisel, süüdlased tuleb võtta vastutusele, kutsume rahvusvahelist üldsust selleks koostööle," ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Eesti on sügavalt mures ja häiritud, et 4. märtsil kasutati Ühendkuningriigis keemiarelva, mis tekitas ohtliku mürgistuse ja seadis ohtu sadu inimesi. See oli esimene kord alates Teises maailmasõjast, kui Euroopas kasutati keemiarelva, tegemist oli rahvusvaheliste normide jõhkra rikkumisega," lisas peaminister.

Ratas kinnitas, et Eesti usaldab Ühendkuningriigi valitsust Vene ülejooksikust spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisjuhtumi uurimisel.

"Me igal juhul usaldame siin Suurbritannia infot. Ma arvan, et see on tõene info," märkis Eesti valitsusjuht.

Ratas ütles juba ka kolmapäeval riigikogus, et Eesti mõistab hukka Vene endise luuraja mürgitamise Ühendkuningriigis, milles korraldamises kahtlustatakse Venemaad.

Skripal ja tema tütar said märtsi alguses ränga mürgituse ainest, mis Briti ekspertide analüüside kohaselt on Venemaal toodetud närvigaas Novitšok. Briti peaminister Theresa May süüdistas rünnaku korraldamises Venemaa juhtkonda.

Kolmapäeval teatas Ühendkuningriigi valitsus, et nõuab 23 Vene diplomaadi riigist lahkumist nädala jooksul.