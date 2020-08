Leedu kuulsused plaanivad inimketti Vilniusest Valgeveneni

"Me ei teeks seda, kui meil poleks usku. Me nägime esimest positiivset impulssi, esimest reaktsiooni. Juba on olemas omavalitsused, mis teevad transpordikorraldusi. Me kutsume osa võtma ka teisi organisatsioone," ütles algatuse taga olev avaliku elu tegelane ja telesaatejuht Andrius Tapinas.

Leedu avaliku elu tegelased koguvad raha Valgevene rahva toetuseks võitluses valimispettuse ja politseivägivalla vastu ning plaanivad 23. augustil, Balti keti aastapäeval, moodustada ka inimketi Vilniusest Valgevene piirini, vahendas BNS.

Tapinas, kelle sõnul moodustatakse mitmekümnest tuhandest inimesest koosnev inimkett Vilniuse katedraalist Valgevene piirini. "Meie hinnangul on vaja umbes 25 000 kuni 30 000 inimest," ütles Tapinas.

Ta rääkis, et osa kohalikke omavalitsusi on juba tegemas transpordikorraldusi, ehkki üritusele registreerimine pole veel alanud. "Me ei teeks seda, kui meil poleks usku. Me nägime esimest positiivset impulssi, esimest reaktsiooni. Juba on olemas omavalitsused, mis teevad transpordikorraldusi. Me kutsume osa võtma ka teisi organisatsioone," ütles ta.

Vilniuse linnalt ja piirkondlikelt võimudelt taotletakse esmaspäeval vajalikke lubasid, ent ootuste järgi ei tohiks probleeme ette tulla, lausus Tapinas. "Vilniuse linn on juba kinnitanud, et probleeme pole. Ma ei usu, et meil tuleb probleeme ka Vilniuse piirkondliku omavalitsusega. See on selge üritus, formaat, lühike üritus, ja ma usun, et meil ei tohiks olla suuri probleeme voogude haldamisega," rääkis ta.

Ta lisas, et kuuldavasti plaanivad inimesed Valgevenes sarnast üritust ja ta tahaks ketid sümboolselt ühendada. Tapinase sõnul plaanib aktsioonist osa võtta ka Leedu endine president Dalia Grybauskaitė.