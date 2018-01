Leedu minister: Baltimaad peaks arutama relvastuse koos hankimist

Baltimaad peaksid taas arutama relvastuse koos hankimist, ütles Leedu välisminister Linas Linkevičius.

"See on asi, mida me peaksime pidevalt arutama kuni me suudame koostööd teha," sõnas ta Trakai piirkonnas julgeolekupoliitika ekspertide kohtumisel, märkides, et relvade koos hankmine oleks odavam, vahendas BNS.

Eesti, Läti ja Leedu on korduvalt tõstatanud relvastuse koos hankimise teema, kuid seni ei ole kokkulepeteni jõutud. Mõned aastad tagasi kaalusid Baltimaad ühiselt keskmaa õhutõrjesüsteemi soetamist kuid lõpuks tegi seda vaid Leedu.

Linkevičius ütles ka, et Baltimaad ootavad tänavu suvel toimuvalt NATO kohtumiselt otsuseid õhukaitse osas. "Räägime teatud õhu- ja raketikaitsesüsteemide integreerimist," rääkis minister.

Leedu tänavune riigieelarve raames eraldatakse esmakordselt vastavalt NATO nõuetele 2 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) riigikaitsele.