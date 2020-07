"Olukord halveneb nii Leedus kui ka kogu maailmas, haigestunute arv kasvab. Majanduse kaitsmiseks saadame märguande, et me ei sulge äriettevõtteid," ütles justiitsminister Elvinas Jankevičius.

Leedu valitsus otsustas täna, et laupäevast muudetakse koroonaviiruse leviku takistamiseks kinnistes avalikes ruumides, sealhulgas kaubanduskeskustes ja ühissõidukites, kaitsemaskide kandmine kohustuslikuks, vahendas BNS.

"Olukord halveneb nii Leedus kui ka kogu maailmas, haigestunute arv kasvab. Majanduse kaitsmiseks saadame märguande, et me ei sulge äriettevõtteid, me palume ja nõuame ühiskonnalt maskide kandmist," ütles puhkavat tervishoiuministrit asendav Jankevičius. "Palume ühiskonda kanda siseruumides, sealhulgas kauplustes ja teenidńduspaikades ning sõidukites maske."

Ta märkis, et laupäev valiti tärminiks, et ettevõtted ja inimesed jõuaks selleks valmistuda, kuid tegelikult soovitatakse maskid panna ette kohe praegu. Maskikandmise erandiks on vaid toitlustusasutused ning kultuuri- ja spordiüritused.