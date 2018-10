Leht: Briti kaitsejuhid harjutasid sõjamängus küberrünnakut Moskvale

Briti kaitsejuhid harjutasid sõjamängu raames küberrünnakut Moskva pimendamiseks juhuks, kui Venemaa ründab Läänt sõjaliselt, kirjutas leht The Sunday Times täna.

Kõrged kaitseametnikest allikad ütlesid Timesile, et neid panevad muretsema puudujäägid Ühendkuningriigi sõjalises tööriistakastis. Nad tahaksid näha rohkem vahendeid, millega ÜK saaks vastata Kremli agressioonile tuumaraketti tulistamata, vahendas BNS.

Venemaast lähtuvale ohule vastamise harjutustel ajab ametnikke "näost kaameks" see, kui kiirelt võib vastuseis Moskvaga ägeneda, kirjutas leht.

Whitehalli ametnikud on lubanud tugevdada Briti küberründevõimet, kaasa arvatud suutlikkust lülitada Kremlis "tuled välja".

Leht kirjutas, et see annaks Briti valitsusele rohkem valikuvariante juhuks, kui Venemaa president Vladimir Putin annab Vene sõjaväele korralduse: hõivata Eestile kuuluvaid väikesaari, et saada teada, kas NATO suhtub tõsiselt kollektiivkaitset sätestavasse artiklisse 5; sekkuda Liibüas, et saada ligipääs sealsetele naftareservidele ning vallandada uus Euroopa põgenikekriis; kasutada irregulaarüksusi Briti sõdurite ründamiseks või ähvardada uut Briti lennukikandjat.

Kõrge salastatuse astmega iganädalased plaanimisistungid Whitehallis on veennud Briti kaitseametnikke, et ÜK saab kõige paremini heidutada Venemaad küberrelvadega. Eriti põhjusel, et lääneriikidel pole enam lahinguväljal kasutamiseks mõeldud väikeseid tuumarelvi.

Briti relvajõudude juhataja kindral Nick Carter hoiatas augustis, et praegu on riigi jaoks suurim oht ägenev sõjaline eskalatsioon Venemaaga, mis päädib valearvestusega.

Üks kõrge allikas ütles Timesile: "Venemaa püüab ka edaspidi õõnestada meie Lääne demokraatiat. Tavasõjani nad ilmselt ei lähe, kuid Eesti lähedal on saari, mida nad võivad hõivata, et panna proovile NATO pühendumus artiklile 5."

"Kui nad lasevad meie lennukikandja põhja tuumalõhkepeaga torpeedoga, siis mis on meie vastus? Nende allveelaeva põhjalaskmise ja Kamtšatka põhjaosale tuumarelva heitmise vahel pole midagi."

"Seepärast on küber niivõrd tähtis. Sa saad minna rünnakule ja lülitada Moskvas tuled välja, et öelda neile, et nad ei tee õigeid asju," lisas allikas.