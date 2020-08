LEMBIT: Üritustele pole plaanis minna

"Mina Rally Estoniale minna ei planeeri, aga kui see toimuks lähemal ja võimalust oleks, siis läheks vaatama küll," rääkis 79-aastane Lembit sellest, kuidas tema suhtub suurürituste korraldamisesse nakkusohtlikul ajal.

"Rally Estonia on tõesti suurem üritus, aga kuna juba varasemad kokkulepped on tehtud, siis oleks narr ka ära öelda," rääkis Lembit. "Mina sinna minna ei planeeri, aga kui see toimuks lähemal ja võimalust oleks, siis läheks vaatama küll," lisas Lembit, et ka muudele üritustele pole plaanis minna.

"Mulle tundub üldse viiruse teema selline, et - võibolla on need viirused koguaeg meiega koos elanud ning nüüd lihtsalt avastati ja infot kasutatakse inimestega manipuleerimiseks," arutles Lembit.