Lemmikloomi tuleb kaitsta eluohtliku sinivetika eest

"Tegelikult tuleb kliinikusse pöörduda kohe kui on teada või on vähimgi kahtlus, et lemmik ujus saastunud vees või jõi seda," ütles PetCity kliiniku veterinaar Jürgen Mitt.

Suvesoojad ilmad soosivad sinivetika vohamist veekogudes. Viimastel päevadel on sinivetikat leitud mitmetest Eesti supluskohtadest ja seeõttu tuleks sellesse suhtuda ülima tõsidusega. Kui õigel ajal ei reageeri, siis võib olla sinivetikamürgitus lemmikule surmav.

PetCity kliinikutesse jõuab järjest rohkem neljajalgseid patsiente, kellel on tuvastatud sinivetikamürgitus. Kahjuks jõuavad nii mõnedki neist kliinikusse liiga hilja. Mitt paneb loomaomanikele südamele, et sinivetikaga saastunud veekogudes ujumist tuleks igal juhul vältida.

Üldjuhul on sinivetikaga saastunud vesi kollakasroheline ja hägune ning sellel on kopituse lõhn. Loomaomanikul ei ole väga keeruline välise vaatluse korral hinnata veekogu seisundit ning vähimagi kahtluse korral ei tohi mitte mingil juhul lemmikut sellisesse vette lubada. Koer võib ujudes vett alla neelata või pärast sellises vees ujumist oma karva lakkuda ja nii mürgituse saada. Sinivetikas on ka väikeses koguses mürgine, sest kahjustab looma maksa ning neerusid.

PetCity kliinikute juht Jürgen Mitt puutus esmakordselt kokku sinivetikatest põhjustatud raskete juhtumitega 2014. aastal. Veterinaar nentis, et juba tol suvel ta veendus kui eluohtlik on sinivetikas loomale, sest mitmed juhtumid lõppesid lemmiku surmaga. "Kõik need loomad olid noored ja elujõulised kaasnevate probleemideta. Paraku tõusetub see probleem aasta aastalt ja loomaomanike teadlikkuse tõstmisega tuleb järjepidevalt tegeleda. Õnneks saab ettevaatusabinõusid kasutades hullema ära hoida," selgitas Mitt.

Samas ütleb Mitt, et kahjuks satub kliinikusse viimastel päevadel järjest rohkem selliseid koeri, kellel juba esinevad mürgistuse sümptomid. "Tegelikult tuleb kliinikusse pöörduda kohe kui on teada või on vähimgi kahtlus, et lemmik ujus saastunud vees või jõi seda. Reageerida tuleb kindlasti kohe ja sümptomite esinemiseni ei tohi mingil juhul oodata."

Juhul, kui on kahtlus, et koer on ujunud sinivetikaid täis vees või seal lihtsalt jalutanud, tuleb ta karv rohke veega kiirelt ära pesta ja mitte lubada sellist karva lakkuda.

Soovitused loomaomanikele:

· Vaid põgus merevee limpsimine võib lõppeda koertele ränga siseorganite kahjustuse ja isegi surmaga.

· Kui tekib kahtlus, et koer on sinivetikatega kokku puutunud või saastunud vett joonud, loputa tema suu ja karvastik puhta veega ning pöördu võimalikult kiiresti veterinaari poole.

· Sinivetika lagunemisel tekkivale mürgile vastumürki ei ole ning ei ole harvad juhtumid, kus koer sureb sinivetikamürgistuse tagajärjel.



