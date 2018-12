Libedatest kõnniteedest teavitage mupo telefonil 14410

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti korrapidajale on juba tehtud esimesed kõned seoses libedate kõnniteedega. Libedatest kõnniteedest võib teavitada mupo telefonil 14410. Linnale kuuluvate libedate kõnniteede kohta palutakse info edastada numbril 1345. Mõlemad numbrid töötavad ööpäevaringselt.

Mupo tuletab meelde, et vastavalt Tallinna linna heakorraeeskirjale § 5 lg 1 p 3 on kinnistu valdajal kohustus teostada heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal. Kõnniteel peab teostama libedusetõrjet, kuid pealinna heakorranõuded keelavad selleks kasutada tuhka või kloriide. Kasutada tuleb puistematerjali/sõelmeid, mille tera läbimõõt on 2-6 mm.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere manitseb linnakodanikke ka ise ettevaatlikud olema: „Väljas on talv ja talvega kaasnevad paratamatult libedus, lumi ja jääpurikad. Sellepärast tasub ka liiklemisel sellega arvestada – olgu see jalgsi või autoga,“ rõhutas Toompere.