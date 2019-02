Libeduseohvriks ei satu sugugi vaid eakad

Viimaste päevade vahelduvad temperatuurid ja vihmasadu on muutnud kõnniteed libedaks ning 40 protsenti nädala jooksul teatatud vigastustest olnud põhjustatud just libedusest.

Nädala jooksul on Seesamile teatatud iga päev vähemalt ühest libeda tõttu juhtunud õnnetusest. Seesami vara- ja õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht Dagmar Gildeni sõnul lisandub kahjunõudeid veelgi, sest paljud viga saanud ravivad ja kosuvad enne kui õnnetusest teatavad.

Libedatraumade kõrghooaeg on Seesami tootejuhi sõnul tavaliselt veebruaris, kuid pisut sõltub see aastast ja temperatuuridest. Kui külm ja sulailm vahelduvad, siis toob libedus kahjukäsitlejate lauale palju juhtumeid, kus libeda süül kukkumine on päädinud tõsiste vigastustega ning mis vajavad nii arstiabi kui ka töölt eemalolekut.

"Pahatihti lisandub eelnimetatutele ka teisi planeerimata lisakulutusi, mis õnnetusjuhtumikindlustuseta inimese eelarvesse suure augu võivad jätta. Keskmise libisemiskahju suuruseks Seesamis on 250 eurot. Peamiselt sõltub hüvitis kliendi valitud kindlustussumast ning sellest, kuidas vigastusest paranetakse. Mõnel kliendil on valitud summa 5 eurot päeva kohta, teisel aga 32 eurot. Raskemal juhul võib paranemine kesta kuid ja siis tuleb maksta päevaraha hüvitist mitme kuu eest," selgitas kindlustaja.

Erinevalt levinud arvamusest, et kukuvad vaid vanemad inimesed, näitab statistika vastupidist. Üle poolte libeda süül toimuvatest õnnetustest juhtub alla 40 aastaste inimestega.

"Nooremad inimesed liiguvad kiiremini ja julgemalt, jooksevad viimasel hetkel bussile või on süvenenud telefoni. Seevastu vanemad inimesed kõnnivad aeglasemalt, mistõttu kukuvad nad libedatel teedel harvemini, samas on nende vigastused alati tõsisemad."

Et alanud libedaaeg ning ka kõige jäisemad teerajad turvaliselt üle elada, koondas Seesami esindaja soovitused ohutuks liiklemiseks.

Varu poole rohkem aega

Kindlasti ei tohiks talvisel ajal kodust lahkumist viimasele minutile jätta ning liikuda väikeste sammudega ja kiirustamata. Samuti tuleks vältida äkilisi liigutusi, viimasel hetkel ülekäigurajale tormamist ja libedal teel telefoni näppimist.

Kanna õigeid jalanõusid

Vali mugavad ja turvalised jalanõud, millel on libisemisvastased ja sügava mustriga tallad. Eriti libedates oludes võiks enda jalatsitele panna libisemistõkked. Ka talvel õues treenijad peaksid libedusega suvised jalanõud kappi peitma. Jooksmiseks on olemas spetsiaalsed naelte või suurema mustriga jalanõud, mis takistavad märjal ja libedal pinnal kukkumist.

Väldi libedust

Kasulik on kõndida teel, kus libedusetõrje tehtud. Kindlasti peab vältima läikivaid ning tumedaid alasid, samuti kanalisatsiooniluuke ja teisi metallist pindasid, mis on kõige libedamad ja ühtlasi ohtlikumad kohad kukkumiseks. Väldi ka värvitud pindasid nagu ülekäiguraja valged triibud, mis vee külmudes ja varahommikutel erilist ohtu kujutavad.

Kukkumise korral fikseeri juhtum

Libedaga kukkumise järel tuleb olukord fikseerida. Kõige parem on õnnetuspaigast pilte teha, et oleks täpselt võimalik tuvastada, miks ja kuidas õnnetus juhtus. Kui õnnetust nägid pealt möödujad, siis võta nende kontaktid, et hiljem oleks võimalik neilt vajadusel ütluseid võtta. Kui tarvis, ära pelga kiirabi või politseid kutsuda, võimalusel anna juhtunust kohe teada ka majaomanikule.

Libedusetõrje on majaomaniku vastutusala

Majaesise jääst puhastamise kohustus lasub majaomanikul. Kui jalakäijaga juhtub libedal trepil või teel õnnetus, siis on just kinnistu või tee omanik see, kellelt ohver kukkumisega seotud kahjude eest hüvitist saab nõuda. Libedusetõrjeks peaks välisukse kõrvale varuma liiva või graniitkillustikku täis ämbri ning vajadusel ka jäälõhkuja.