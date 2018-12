Ligi peab kõige tõenäolisemaks Reformi- ja Keskerakonna valitsust

"Selle tõenäosus kõikidest variantidest on suurem," arvas Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, kes samal ajal nimetas Keskerakonda ja EKREt "ühe tagumiku kaheks kannikaks". "No muidugi võib tulla keski, sotside ja mingisugune pasteedi-valitsus," lisas ta."Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid rõhutas, et koalitsioon selgub valimistulemustest. "Reformierakonna aastatepikkune jokker on pärast Keskerakonna kahte valitsusaastat poris."

"Selle tõenäosus kõikidest variantidest on suurem," arvas Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, kes samal ajal nimetas Keskerakonda ja EKREt "ühe tagumiku kaheks kannikaks". "No muidugi võib tulla keski, sotside ja mingisugune pasteedi-valitsus," lisas ta."Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid rõhutas, et koalitsioon selgub valimistulemustest. "Reformierakonna aastatepikkune jokker on pärast Keskerakonna kahte valitsusaastat poris."

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi hinnangul on eelseisvate valimiste järel kõige tõenäolisem Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus, vahendas BNS.

"Selle tõenäosus kõikidest variantidest on suurem. Kas üle poole, seda ma ei julge öelda," sõnas Ligi ETV saates "Pealtnägija".

Ilma Reformita tuleb pasteedivalitsus?

"Ma arvan tõesti, et teised äärmused on ennast pigem valitsusest välja mänginud. Ka pigem sotsid, aga no muidugi võib tulla keski, sotside ja mingisugune pasteedi-valitsus."

Ligi ei nõustunud arvamusega, et tuleviku suur vastandus Eesti poliitikas on Keskerakonna ja EKRE vahel ning Reformierakond sarnaselt Isamaaga hääbub.

"Keskerakond ja EKRE on siiski ühe tagumiku kaks kannikat. Neil on väga kattuvad päevakorrad siiamaani Kremliga, neil on väga sarnased huvid," lausus poliitik.

Karilaid: Reformierakond ei usu enam ise ka oma Kremli-meelsuse udujuttu

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leiab Jürgen Ligi eilse koalitsioonimõtte valguses, et Reformierakond on aktsepteerinud tõenäolise kaotusega valimistel ning vanad süüdistused, millega aastaid valimisi võideti, enam tänasele peaministrierakonnale külge ei jää.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et kuigi Jürgen Ligiga on neil täiesti erinev arusaam poliitilisest vastutusest, Danske rahapesuskandaalist ja VEB-fondi mahhinatsioonidest, on tänaseks päevaks üks ühine nimetaja leitud – Keskerakonna kuulumine järgmisesse koalitsiooni.

"Tõenäoliselt mõistab Ligi sedagi, et peaministrierakonnana on Reformierakonna aeg ümber, kuid arusaadavalt ei saanud ta seda välja öelda. Siiski annavad sellest piisavalt aimu nii peaministrikandidaatide reitingud, aga ka Kaja Kallase meeskonna lagunemine," viitas Karilaid Reformierakonna peasekretäri lahkumisele.

Ta lisas, et koalitsiooni panevad paika eelkõige Eesti inimesed 3. märtsil, kuid Ligi välja toodu tõenäolisest uuest võimuliidust Reformierakonnaga näitab, et kaotusega ollakse tõenäoliselt lepitud ka seetõttu, et tavapärase Kremli-meelsuse kaardi kleepimist ei usuta. "Kui Reformierakonna fraktsiooni juht süüdistab Moskva jutupunktides ja teise lausega räägib Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonist, siis saab iga mõtlev inimene aru, et mingit Kremli-meelsust pole ja sellesse väljaspool poliitretoorikat ei usuta. Reformierakonna aastatepikkune jokker on pärast Keskerakonna kahte valitsusaastat poris," leidis Karilaid.

Ta meenutas ka äsjast Siim Kallase arvamusartiklit, kus viimane püüdis sarnaselt Ligile maalida Keskerakonda võimalikult tumedates värvides, kuid ometi moodustasid peaminister Kallase kabineti keskerakondlastest ministrid. "Eesti 200 tulek ning Reformierakonna ja EKRE koostöö opositsioonis on kaardid valimiste eel segi paisanud ning endise peaministrierakonna pilvedelt vähemalt esialgu taas alla toonud. Loodetavasti annab ka eesootav jõuluaeg Reformierakonnale aega ja jõudu järele mõelda 17 aasta jooksul tehtu üle," tõdes Keskerakonna aseesimees.