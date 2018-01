Ligi: Simson peab enda tööd tehtuks raha ja tasuta asjade jagamisega

Opositsioonilise Reforemierakonna aseesimehe Jürgen Ligi sõnul peab keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simson enda tööd tehtuks raha ja tasuta asjade jagamisega, ülejäänud aja ta kiitleb ja süüdistab oponente.

"Kadri Simson usub, et majandusministri töö on tehtud, kui tal on tekkinud võimalus jagada raha ja tasuta asju, ülejäänu on juba kiitlemine ja nende süüdistamine, kes pidid hakkama saama halvemate aegadega," vahendas BNS Ligi sõnu.

"Ta [Simson] on muretu kehtestama selleks majandust kahjustavaid makse ja kulutama ka praeguse kõrgkonjunktuuriajal reserve. Ja kuigi läbiv muster selle jagamise ajal on omakasu, ei üritagi ta näidata, et lähtub ekspertiisist, mõjuanalüüsidest, tasuvusarvutustest, jätkusuutlikkusest või parimast valikust," lisas Ligi.

Riigikogu Reformierakonna, Vabaerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioonid esitasid kolmapäeval Simsonile umbusaldusavalduse, sest ta ei lähtu nende hinnangul Eesti majanduse, vaid era- ja erakondlikest huvidest ning ei näita üles tahet oma tegevust sisuliselt põhjendada ega oma majandusinimese pädevust. Ligi sõnul ei valda minister mõjuanalüüse, tasuvusarvutusi ega alternatiivide võrdlust ning ei taju raha päritolu ja huvide konflikte.

"Majandusminister on sattunud huvide konfliktidesse isegi põllumajandustoetustes ning tema eelistused transpordivaldkonnas või investeeringutes on järjekindlalt avalike huvide vaatevinklist ebaloogilsed. Samas ei kuule kunagi, et ta mõistaks Eesti majanduse struktuuriprobleeme," rääkis Ligi.

"Simson viljeleb ministeeriumis Keskerakonnale kahjuks väga tavapäraseks kujunenud nahaalset asjade tasuta jagamise stiili, omadele kasulike kokkulepete kätte mängimist ning tema valitsemisala huvid jäävad seetõttu kaitsmata," ütles Ligi.