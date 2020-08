Lihula tulistamisjuhtumi sündmuskohal kogutakse tõendeid

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

"Tegu on väga tõsiste süüdistuste ja paljusid inimesi puudutanud sündmusega ning ehkki toimetame aega viitmata, ei tohi uurimise lõpetamisega kiirustada," ütles vanemprokurör Gardi Anderson.

Ligi kaks kuud kestnud kriminaaluurimises toimub täna uurimistoiming, mille käigus seostatakse kahtlustatava ülekuulamisel antud ütlused konkreetsete sündmuskohtade ja ajajoonega, vahendas BNS. Selleks tuuakse kuriteos kahtlustatavana vahistatud mees Lihula lähistele sündmuskohale, et ta saaks oma versiooni toimunust maastikul ette näidata.

Uurimistoimingul osalevad lisaks kahtlustatavale ja politseinikele ka kaitsja ja prokurör. Tõendite segamatuks kogumiseks peatatakse menetlustoimingu ajaks sündmuskoha lähedal liiklus. Pärnu ja Haapsalu vahelist maanteed piirang ei puuduta, seal jääb liiklus avatuks.

"Ütluste seostamine olustikuga on oluline toiming usaldusväärse pildi loomiseks sündmuste käigust ning kogutud tõendite usaldusväärsuse kontrollimiseks," ütles Anderson. "See ei tähista siiski veel uurimise lõppu. Tegu on väga tõsiste süüdistuste ja paljusid inimesi puudutanud sündmusega ning ehkki toimetame aega viitmata, ei tohi uurimise lõpetamisega kiirustada," ütles prokurör.

Tulistamises kahtlustatava vahistamistähtaeg on pikendatud oktoobri alguseni, vajadusel on seda võimalik prokuröri taotlusel kahe kuu võrra pikendada. Tegu on uurimistoiminguga ning kõrvalisi isikuid toimingu juurde ei lubata.

5. juuni hilisõhtul toimus Lääneranna vallas Lihula lähistel veretöö, kus alkoholijoobes Mikk Tarraste tulistas inimeste pihta, neist kaks hukkusid. Kolm inimest, ühes autos sõitnud kaks last ja nende vanaisa, said vigastada. Laste seisund oli pärast tulistamist raske, vanaisa sai kohe koju. Kolmas autos viibinud laps pääses vigastusteta.