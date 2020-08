LIIGA PALJU RATTAID: Elron kaalub jalgrattapileti kehtestamist

"Me oleme seda arutanud ja tõenäoliselt on see ühel hetkel mõistlik ära teha. Rong on mõeldud ikkagi inimeste vedamiseks ja ühel hetkel saab kaupa seal nii palju, et inimesed enam peale ei mahu ja midagi tuleb ette võtta," selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

"Me oleme seda arutanud ja tõenäoliselt on see ühel hetkel mõistlik ära teha. Rong on mõeldud ikkagi inimeste vedamiseks ja ühel hetkel saab kaupa seal nii palju, et inimesed enam peale ei mahu ja midagi tuleb ette võtta," selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kuigi rongisõitjaid on praegu vähem kui enne koroonaaega, võetakse järjest rohkem vagunisse kaasa jalgrattaid ning Elron kaalub edaspidi jalgrattapileti kehtestamist, vahendas BNS ERR-i uudisteportaali.

Suvel kipub eriti kitsaks minema rongi C-alal, kuhu peavad lisaks reisijatele mahtuma jalgrattad, lapsevankrid, tõukerattad ja ka lemmikloomad. Praegu veel jalgrattapiletit ei tule, kuid edaspidi seda Kongo sõnul välistada ei saa.

Tema sõnul on reisijate arv küll kasvanud, kuid rongiga sõidab vähem rahvast kui koroonaeelsel ajal.