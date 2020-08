Liiklusspetsialist: õigus on, aga eesõigust mitte

"Kui piirkond on tähistatud õuealana, siis on eesõigus valdavalt jalakäijal. Samas tuleb jälgida peale märkide ka üldist liikluskeskkonda," selgitas liiklusspetsialist Tanel Jairus.

"Vähe sellest, et sain sõimata, hullunud autojuht jälitas mind ümber terve kvartali, et edasi sõimata," kirjeldas Pealinnale oma kohtumist raevunud autojuhiga Tallinnas Kalamajas elav Kaupo Peets, kes ületas teed Kopli ja Graniidi ristmikul, sooviga liigelda edasi mööda Kopli tänava kõnniteed. Järgmisel ristmikul kohtus ta taas raevunud autojuhiga, kes tuli autost välja ja sõimas venekeelsete roppustega.

Liiklusspetsialist Tanel Jairus kommenteeris juhtumit, et seaduse järgi on jalakäijal õigus selles kohas teed ületada, kuid autodel on siiski eesõigus. "Ehk siis trahvi vales kohas tee ületamise eest ei saa, aga autod tuleb läbi lasta," selgitas Jairus.

Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja Toomas Rebane kommenteeris, et Kopli-Graniidi ristmiku näol on tegemist mitte ülekäigukoha, vaid tee ületamise kohaga. Autojuhtidel on Graniidi tänavalt tulles Kopli tänava poole "Anna teed!" märk. "Kuna ülekäiku ei ole liikluskorraldusega tähistatud, on juhtidel alati eesõigus. Jalakäija peab sellega arvestama ja sõidukitele teed andma enne tänava ületamist," selgitas Rebane.

Tanel Jairus selgitas olukorda laiemalt: kvartalisisestel teedel sõltub palju sellest, kuidas on sealne liiklus korraldatud. "Kui piirkond on tähistatud õuealana, siis on eesõigus valdavalt jalakäijal. Samas tuleb jälgida peale märkide ka üldist liikluskeskkonda. On ju õuealana tähistatud kohti, mis on oma olemuselt tavalised tänavad - näiteks on kõnniteed eraldi sõiduteest kaugemal, maha on joonitud sebrad ja nii edasi," täpsustas ta.

Kui autojuht ärritub, hoidke eemale!

Jairus ütles, et seaduse järgi on jalakäijal õigus teed ületada ülekäigurajal, ülekäigukohas ja ristmikul ning nendes kohtades, kus eeltoodud jäävad vähemalt 100 meetri kaugusele ja tee ületamine ei põhjusta liiklusohtu. Sama kinnitas ka Politsei ja Piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov: üle tee tohib minna siis, kui nähtavus on tee mõlemas suunas hea ning kedagi ei ohustata.

"Et autojuhid on vastava koolituse läbinud, siis peavad nad sellistes kohtades olema ka valmis selleks, et jalakäijad teed ületavad. Ristmikel on lisaks võimalus, et lähenevad teised sõidukid, ka see nõuab juhilt täiendavalt tähelepanu ja kiiruse alandamist. Enne tee ületamist tuleb muidugi veenduda, et autojuht on jalakäijat (või jalgratturit, tõukeratturit või mis iganes muu vahendi kasutajat) märganud," selgitas Jairus.

Ka seaduse mõttes "vales kohas" tee ületamine on tema sõnul ohutu, kui teised liiklejad seda aktsepteerivad ja oma käitumist vastavalt muudavad. Jalakäija ülesanne on veenduda, et kaasliiklejad on valmis teda üle tee laskma. Kui seda kindlust ei ole, siis tuleb oodata.

"Kui aga autojuht ärritub, siis on targem temast eemale hoida, kutsudes vajadusel appi kaaskodanikke või korrakaitsjaid. Linnatingimustes peab autojuht olema valmis selleks, et tema teele satuvad jalakäijad. Kui seda ei suudeta, siis oleks nii enda kui ka teiste tervise ja vara huvides targem autojuhtimisest loobuda," ütles spetsialist.

Kuu aja pärast on enamik Tallinna tänavaid täis väikseid koolijütse, astrid higistes pihkudes. Seega tuleks neile üle tee minemist kindlasti selgitada ja kindlasti õpetada ka ristmikke ületama.