Linn kehtestas Patarei kindluse detailplaneeringu

Kalaranna 28 ja Vesilennuki 4 kokku 3,71 ha suurusele maa-alale võib ehitada või muuta 12 hoonet – ümber on lubatud ehitada Patarei kaitsekasarmu ja kaitsekasarmu mortiirpatarei ning muusikakomando hoone.

Neile lisaks võib nüüd rajada kuni neli äri- ja eluhoonet ning kaks ühekorruselist hoonet. Kõik väärtuslikud hooned, sh kaks muinsuskaitsealust hoonet, säilivad, kuid kavas on likvideerida nõukogudeaegsed lagunenud ja sobimatud hooned. Uued hooned ei tohi segada vaadet vanadele. Kaitsekasarmu hoonesse saab rajada muuseumi ning elu- ja/või äriruumid, muusikamaja ja mortiirpatarei hoonetele on lubatud ehitada juurde ühekorruselised galeriitüüpi ruumid, et vallikraavi põhja kasutuselevõtmisel pakkuda inimestele aktiivset tegevust.