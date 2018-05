Tallinna linnateatri ideekonkursil teise koha saanud töös osales riigihanke komisjoni liikme elukaaslane. Kultuuriamet tegi politseile avalduse võimaliku toimingupiirangute rikkumise asjaolude väljaselgitamiseks. "Uurimine annab selge vastuse, kas on toimunud rikkumine või mitte. Selge on see, et ühelgi võimalikul korruptsioonijuhtumil ei ole Tallinnas kohta," ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. "Toome välisaudiitorid kõikidesse linnaettevõtetesse, kus neid hetkel veel ei ole."

Tallinna Kultuuriamet esitas politseile süüteoteate hankemenetluses võimaliku toimingupiirangu rikkumise kontrollimiseks.

Tallinna Linnavaraamet kuulutas läinud aasta detsembris välja rahvusvahelise ideekonkursi riigihanke nimetusega "Tallinna Linnateatri arhitektuurne ideekonkurss" ning moodustati vastav riigihanke komisjon ja ideekavandite hindamise žürii.

Riigihanke komisjoni ülesanne oli kontrollida ideekonkursil osalejate kvalifikatsiooninõuete ja pakkumusete tehnilist vastavust. Hanketingimuste kohaselt pidid pakkumusel osalejad ideekavandi koostamiseks kaasama sisearhitekti, kes omab arhitektuurialast kõrgharidust. Selle aasta märtsis kuulutati 14-st konkursil osalejast välja hanke võitja.

16. mail teavitas üks riigihanke 7-liikmelisse komisjoni kuulunud liige, et konkursil auhinnalise teise koha saanud töös osales sisearhitektina tema elukaaslane. Paar kannab erinevaid perekonnanimesid.

Linnavaraameti juht pöördus seejärel linna sisekontrolli poole võimaliku toimingupiirangu rikkumise suhtes hanke läbiviimisel. KVS paragrahv 11 lõige 1 punkti 1 kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisikuga seotud isiku suhtes.

Tallinna sisekontrolli menetlustoimingute järel tegi Kultuuriamet politseile avalduse võimaliku toimingupiirangute rikkumise asjaolude väljaselgitamiseks.

Tallinna linn võtab seisukoha edasiste tegevuste suhtes lähtudes politsei tuvastatud asjaoludest. "Uurimine annab selge vastuse, kas on toimunud rikkumine või mitte. Selge on see, et ühelgi võimalikul korruptsioonijuhtumil ei ole Tallinnas kohta," ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. "Toome välisaudiitorid kõikidesse linnaettevõtetesse, kus neid hetkel veel ei ole."