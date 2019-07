Linn: liiklejad on Laagna tee sulgemisega küllaltki hästi kohanenud

"Tänaseks on enamik liiklejatest omale meelepärase ümbersõidutee juba leidnud ning hetkeseisuga tundub, et kõige rohkem lisakoormust saab just Peterburi tee ning osaliselt ka Narva maantee," rääkis Tallinna transpordiamet liiklusosakonna peaspetsialist Paavo German.

Tallinna transpordiameti hinnangul on liiklejad on muutuva iseloomuga Laagna tee sulgemisega küllaltki hästi kohanenud, vahendas BNS.

"Kindlasti aitab asjaolule kaasa ka fakt, et Laagna teed on võimalik kasutada liikudes hommikuti linna suunal ja õhtuti linnast välja. Liikluskoormuse jaotuse muutumise tõttu erinevatel tänavatel, oleme kohandanud fooriprogramme Narva maantee – Pirita tee, Punase tänava – Smuuli tänava, Kivila tänava – Mustakivi tänava ning ja Laagna tee – Gonsiori tänava ristmikel. Kaebused puuduvad ning kasutusel olev liikluskorraldus on saanud Lasnamäe elanikelt pigem kiita," rääkis German.

"Tänaseks on enamik liiklejatest omale meelepärase ümbersõidutee juba leidnud ning hetkeseisuga tundub, et kõige rohkem lisakoormust saab just Peterburi tee ning osaliselt ka Narva maantee. Kaalusime fooriprogrammide muutmist ka Peterburi teel kuid seal tooks see rohkem kahju kui kasu, mistõttu jätkame hetkel olukorra monitoorimist," lisas German.

Režissöör Christopher Nolani filmi "Tenet" võtted toimuvad Laagna teel 10. juulist kuni käesoleva nädala pühapäevani, mille jooksul tuleb ette liikluse peatamisi Laagna teel.