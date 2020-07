Linn paigaldas Pääsküla raba kaitsealale uued kaardid ja suunaviidad

"Pääsküla raba on väga populaarne roheala, kus käiakse perega loodust nautimas ja sportimas. Rohealade avatus ning kasutajasõbralikkus on ka Tallinna kui Euroopa Rohelise Pealinna 2022. aasta finalisti südames," rääkis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.

Tallinn paigaldas Pääsküla raba kaitsealale uued kaardid ja suunaviidad, mis aitavad külastajatel muretult rabaga tutvuda. Suunaviidad juhatavad külastajad neljale matkarajale, kus saab joosta, jalgrattaga sõita ning rahulikult loodust nautida.

Kaardid paiknevad peamiste Pääsküla raba sissepääsude juures Sõbra, Hiiu, Helbe ja Kraavi tänava läheduses. Lisaks on teede ääres kuus väiksemat skeemi ja arvukalt suunaviitasid, mis aitavad esmakordsel külastajal õige teeotsa üles leida. Matkarajad on kaartidel, skeemidel ja suunaviitadel markeeritud nelja värviga.

"Pääsküla raba on väga populaarne roheala, kus käiakse perega loodust nautimas ja sportimas. Rohealade avatus ning kasutajasõbralikkus on ka Tallinna kui Euroopa Rohelise Pealinna 2022. aasta finalisti südames," rääkis Vesiallik. "Kuna Pääsküla rabas napib sihtkohti, kuhu külastajaid juhatada, siis tervisesportlastele mõeldud nutirakenduste aktiivsuskaartide abil töötasime välja neli marsruuti, mis läbivad nii raba kui ka ümbritsevat metsa- ja linnamaastikku."

Pääsküla raba- ja metsateedele on eri värvidega märgitud neli ringi: Ilmarise, Raba, Kraavi ja Suur ring. Ilmarise ring (3,4 km) paikneb Pääsküla raba kaitseala põhjaosas ja kulgeb linna- ja rabaserva maastikus. Raba ring (4 km) läbib Pääsküla rabamassiivi ja kulgeb suures osas laudteedel. Kraavi ring (4,3 km) saab alguse Kraavi tänavalt ning läbib eriilmelisi metsaalasid ja Pääsküla raba keskosa. Suur ring (9 km) kulgeb piki linnaserva ja teeb Pääsküla rabale ringi peale.

Pääsküla raba suunaviitade kujunduse ja paigalduse tellis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, kujundasid Iseasi OÜ ja Aku Collective OÜ, valmistas ja paigaldas Red Hat Group Design OÜ.

Pääsküla raba laiub Tallinna ja Saku valla territooriumil. Raba pindala on üle 900 hektari, millest Tallinna territooriumil olev 273 ha on kohaliku kaitse all alates 2013. aastast. Raba on elupaigaks mitmesugustele taime- ja loomaliikidele, sealhulgas kaitsealustele orhideedele, kahepaiksetele, roomajatele ja lindudele. Tähelepanelikud külastajad võivad rabas kohata nii rabakonna, rästikut, kanakulli kui ka öösorri. Lisaks avanevad raba servas riikliku kaitse all olevad Aiataguse ja Kasetuka allikad.