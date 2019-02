Linn vaatab oma asutused ratastoolis liikuja pilguga üle

Värske rahulolu uuring näitab, et 80% tallinlastest on linna asutustele ja teenustele ligipääsuga rahul. Linn algatas mullu ligipääsetavuse programmi, mille raames paranesid abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul puudega inimeste liikumisvõimalused Pirita sotsiaalkeskuses, Nõmme sotsiaalmajas, Kristiine linnaosa valitsuse büroohoones, Lasnamäe linnaosa valitsuses, Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses, Mustamäe avatud noortekeskuses, Haabersti linnaosa valitsuses, Hopneri majas ning Tallinna puuetega inimeste kojas.

Järgmise aasta lõpuks paraneb puuetega inimeste ja lapsevankriga vanemate ligipääs veel 22 avalikku asutusse

"Viimase 12 kuu jooksul on Tallinna avalike hoonete ligipääsetavuse kohta infot otsinud ligi kolmandik pealinlastest, mis näitab, et see on inimestele oluline," rääkis Mölder. "Oleme võtnud Tallinnas ligipääsetavuse tõsiselt käsile ning tulemused näitavad, et väike samm paremuse poole on astutud."

"Just praegu paigaldame uusi reljeefse tasapinnaga juhtteid, mis suunavad näiteks kabinettide usteni ja väljapääsudeni," lausus puuetega inimeste koja tegevjuht Mihkel Tõkke. "Nii on ka nägemispuudega inimestel võimalik hoones täiesti iseseisvalt liikuda."

Tõkke sõnul on oluline, et linna ligipääsetavuse programm kaasab ekspertidena puudega inimesi. "Koostöös linna ja liikumispuudega inimeste ühinguga käisime eelmisel aastal hooneid vaatamas ja hindamas mitmel pool," rääkis Tõkke. "Näiteks kas trepil on käsipuu ja millised on nägemispuudega inimeste liikumisvõimalused. Kas teabenurkades on piisav valgustus ja vajadusel kõrvaklappidena helivõimendus olemas? Kas invaparkimiskohad asutuste juures on märgistatud ja asuvad võimalikult sissepääsu lähedal? Samuti jälgisime, et kaldtee kalle ei oleks liiga järsk. Kindlad normid on ka sellele, kui raskelt tohib uks lahti tulla. Ratastoolis liikujale on mureks nii kõrged lävepakud kui ka raskelt avanevad uksed."

Puudega inimesed ise otsustavad

Eesti uuringukeskuse läbi viidud rahulolu uuringust selgus, et 80% inimestest on rahul linna asutuste ja teenuste ligipääsetavusega, ent selgelt leidub ka kohti, mis vajavad kohandamist ja parandamist. Mölderi sõnul plaanitakse 2020. a lõpuks ligipääsetavaks kohandada veel 22 avalikke teenuseid pakkuvat hoonet. "Linna asutused peavad olema mugavad liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, väikelaste vanematele, eakatele ja teistelegi," kinnitas abilinnapea. "Kindlasti peame parandama ka ühistranspordi kasutusmugavust ning hoolitsema, et tulevikus oleksid kõik ühistranspordisõidukid madalapõhjalised."

Ligipääsetavust hinnates võetakse arvesse, milline on füüsiline ligipääsetavus hoonesse, samuti teenindussaali või spetsiaalselt kohtumisteks ette nähtud ruumi. Iga parandatava objekti kohta esitavad oma hinnangu ka puuetega inimeste koda ja ligipääsetavusspetsialistid. "Mida sujuvam liikumise tasapind on ja mida vähem kõrgeid lävepakke ja trepiastmeid, seda mugavam nii liikumispuudega inimesele kui ka näiteks lapsevankriga liikujale," selgitas Tõkke. "Samas on avalike asutuste liiklusolud läinud järjest paremaks. Nii näiteks on avalikes hoonetes taktiilsed kaardid, mis annavad ruumide paigutusest kombatava ülevaate."

Peredel hea elada

Uuringukeskus küsitles elanikke ka laste turvalisuse seisukohalt. Alaealisi lapsi on linna leibkondadest kolmandikul, sealhulgas 7-12-aastasi 16% pealinlastest. "Lapsevanemad peavad kõige suuremaks ohuallikaks internetisõltuvust," ütles Mölder. Vanemate arvates on suuremateks internetiohtudeks ka petuskeemid ja kiusamine. "Näeme, et laste turvalisusega seotud küsimused liiguvad üha rohkem internetti ja nutiseadmeisse," lisas abilinnapea.

Lapsed on arvuti- ja nutiseadmeis osavad, pahatihti aga ei oska lapsevanemad küllalt hästi selgitada, mida netikeskkonnas teha ja millest hoiduda. Mölder rõhutas, et vanemad peaksid laste netisõltuvusel silma peal hoidma ja neist teemadest lastega regulaarselt rääkima. "Tallinna koolides tehakse selles valdkonnas koolitusi ka lapsevanemaile," mainis Mölder.

Samas näitas uuring, et elanikud peavad Tallinna peredele sobiva õhkkonnaga linnaks. Väitega, et Tallinn on peresõbralik linn, oli täiesti nõus või pigem nõus 88% linlastest. "Uuring näitas, et ligi 91% linlastest on oma eluga pealinnas rahul," tõdes Mölder.

Linased hindasid kõrgelt hea hariduse ja töö olemasolu, piirkonna turvalisust ja kena kodu.

Väljatõste: Koolid pakuvad vanematele ka õpet netiohtude märkamiseks ja lapse kaitsmiseks nende eest.

Tallinn on sõbralik linn



* Väitega, et Tallinn on peresõbralik linn, oli täiesti või pigem nõus 88% linlastest.

* 73% linlastest jagab seisukohta, et Tallinnas suhtutakse teistsugustesse inimestesse üldiselt hästi, 62% arvab, et tallinlasi võib usaldada.

* 55% vastanuist leidsid, et tallinlased on üksteise suhtes hoolivad.