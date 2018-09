Linna lisaeelarve aitab teid korda teha ja spordiparke rajada

Linna lisaeelarve annab lisaraha lasteaedade tasuta toiduks, kvartalisiseste teede remondiks ja Viru bussiterminali remondiks.

Neljapäeval oli volikogus teisel lugemisel linna kopsakas lisaeelarve. "Valdkonnad, mille kulutused lisaeelarvega enim suurenevad, on teed ja tänavad, sotsiaalhoolekanne ning haridus," ütles linnapea Taavi Aas, kelle sõnul sisalduvad lisaeelarves ka 1. septembrist suurenevad õpetajate palgad, mida rahastatakse riigieelarvest.



Teede korrashoid saab juurde ligi 2,4 miljonit eurot, millest suur osa läks tänavu väiksemate majadevaheliste sõidu- ja kõnniteede remondiks. Moodsad leedekraanid ja ühistranspordi sõiduraja saab lähiajal Paldiski maantee, kus tulevikus tohib päevasel ajal sõita kiirusega 50 km tunnis. Öisel ajal aga hakkavad sõidukiirust näitama needsamad leedekraanid, mis vahetavad n-ö päevakiiruse teatud kellaajast 70 vastu. Kiirusepiirang tõstab turvalisust.



Palgatõus jätkub



Lisaeelarvega saavad alates oktoobrist palka juurde ühissõidukite juhid. "Seda küsimust arutati tuliselt ka Tallinna linnavolikogus, kus sotsiaaldemokraadid olid arvamusel, et bussi-, trammi- ja trollijuhtidel ei peaks nii palju palka tõstma," lausus Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. "Meie oleme vastupidisel arvamusel. Arvan, et mõistlik palgatõus peab jätkuma ka edaspidi. On see siis viis või kuus protsenti, näitab juba järgmise aasta eelarve."



Mustamäe vanemana rõõmustab Laatsi ka spordiparkide rajamise toetus. "Üks neist on juba praegu rajamisel Mustamäel aadressil Vilde tee 69, selle ehitus läheb maksma 800 000 eurot," rääkis Laats. "Tegemist on uhke objektiga, selle suurus on 3500 m2 ja see on mõeldud nii rulatajaile, jalgrattureile kui parkuurijaile. Samuti on seal eraldi jõulinnak. Samasugused väljakud ehitab linn kesklinna ja Lasnamäele."



Kokku annab lisaeelarve spordiparkide rajamiseks linnaosadele juurde 620 000 eurot.



Abi puuetega inimestele



Lisaeelarvega suureneb ka lasteaialaste tasuta toidu jaoks mõeldud raha. Kui esialgu planeeriti lasteaedade toidukulude katteks viis miljonit eurot, siis lisaeelarvega suureneb see summa 881 000 euro võrra. Seega panustab linn aastas toidukuludesse kokku 5 958 000 euroga.



Lasteaiaõpetajate ja huvikoolide õpetajate palga alammäär tõuseb 1150 eurole tagasiulatuvalt alates 1. septembrist.

Puuetega isikute hoolekandele annab lisaeelarve juurde 463 000 eurot ning linna ja päästeameti ühisele projektile "500 kodu korda" 228 000 eurot lisaks.



Laatsi sõnul kasvatavad lisaeelarve 44,2 miljonit eurot tänavuse linnaeelarve kaheksa aasta taguse ajaga võrreldes kahekordseks. "Nüüdseks on see kasvanud 727 miljonini ehk siis tegelik kasv selle kaheksa aasta jooksul on sada protsenti. See on kindlasti märkimisväärne," rääkis Laats.



Maksu- ja tolliameti andmeil kasvas tänavu seitsme kuuga deklareeritud brutotulu eelmise aasta sama ajaga võrreldes keskmiselt 10,5% võrra. Madal töötuse määr ja kiire palgakasv tõi linnakassasse tulumaksu tulu juurde 7, 1 miljoni euro võrra.

Salme kultuurikeskuses hakkab esinema linnateater



• Tallinna Linnatranspordi AS-ile annab lisaeelarve üle 8 miljoni euro, seda tagantjärele aastail 2016-2017 valminud Kopli trammitee remondi toetuseks.



• Salme kultuurikeskuse remondiprojektiks kulub 700 000 eurot, et valmistada keskus ette linnateatri ajutise mängupaigana.



• Investeeringuiks saavad lisaraha ka loomaaed, Kadrioru park ja botaanikaaed. Uueneb Tallinna Kiirabi parkla. Viru bussiterminali remondiraha suureneb 260 000 euro võrra.