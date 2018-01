Linnaosa pani juristi lahendama korteriühistus tekkivaid vaidluseid

Tallinna Lasnamäe linnaosa valitsus käivitas jaanuaris projekti, pannes juristi kohtuväliselt lahendama korteriomanike ja -ühistute vahel tekkinud vaidlusi.

Uudse õigusabi projekti raames saavad elanikud ja maja juhatus rahumeelselt lahendada keerulisi vaidlusi, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

"See algatus sai eriti aktuaalseks seoses uue seaduse jõustumisega korteriomandi ja korteriühistute kohta. Näiteks on kindlasti vaja luua ühistu nendes majades, mis siiani olid ilma korteriühistuta. Loodame, et see projekt aitab leida ühise keele korteriomanike ja ühistute vahel," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Õigusabi on võimalik saada kaks korda nädalas teisipäeviti ja reedeti kell 10-12 Lasnamäe linnaosa valitsuse hoones aadressil Pallasti 54. Ühe konsultatsiooni kestus on 30 minutit.