Nädala alguses sai Haabersti Linnaosa Valitsus infot, et seoses Aurora Nora ehitusega kinnistul, Astangu tn 7, suunati Järveotsa oja ümber. Koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga on tuvastatud ehitajate viga ning Järveotsa oja jääb oma kohale.

Murelikud kodanikud informeerisid nädala alguses Haabersti Linnaosa Valitsust, et Järveotsa oja loomulik säng Astangu tänaval on kinni kaevatud ning oja on suunatud Aurora Nova kinnistule. Linnaosavalitsuse esindajad reageerisid pöördumise peale ning kontrollisid olukorda. Täpsema asjaolu selgitamiseks olid kohale kutsutud ka Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti spetsialistid.

Täna toimus kohtumine, kus osalesid kinnistu arendaja, ametnikud ning Keskkonna- ja Kommunaalameti spetsialistid. Ehitajad tunnistasid oma eksimust ning lubasid kiiremas korras taastada Järveotsa oja sängi Astangu tänaval.

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi tänas aktiivseid kodanikke pöördumise eest, tänu millele ehitajate viga avastati ja ojasängi muutmine peatati.

"Rõhutan, et elanikud peavadki olema nõudlikud ja tähelepanelikud et selliseid juhtumeid kogemata ega pahatahtlikult ei toimuks,"sõnas linnaosavanem. "Järveotsa oja on oma tekkelt looduslik oja, mille sängi on aegade jooksul mitmetes lõikudes tugevasti muudetud. Sellegi poolest tuleb antud vooluveekogu lugeda ojaks ning selle kallastel arvestada kaldakaitse vöönditega,"lisas ta.

Järveotsa oja on oja Harjumaal Harku vallas ning Tallinnas Nõmme ja Haabersti linnaosas. Järveotsa oja lähe asub Harku raba juures. Oja kulgeb läbi Vana-Mustamäe, Mäeküla, Astangu ja Väike-Õismäe asumi ning suubub Harku järve.