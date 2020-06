Linnaosavanemad: ainult kabinetivaikuses probleeme lahendada ei saa

"Vahetasime mõtteid ja kuulasime nii inimeste muresid kui ka rõõme. Minu hinnangul on väga oluline olla alati avatud uutele kontaktidele ja olla pidevas suhtluses linnaosa elanikega," ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid traditsioonilist vabaõhukontori formaati kommenteerides.

Mitmed Tallinna linnaosavalitsused kolivad osa oma tegevusi suveks üle vabaõhukontoritesse, et olla elanikele lähemal ning saada osa nende igapäevastest muredest ja rõõmudest.

Põhja-Tallinna valitsus korraldas välioludes linnaosa elanikega kohtumisi juuni esimeses pooles. Kokku toimus erinevates asumites kuus kohtumist, mille käigus elanike pöördumised registreeriti ja kõik pöördumised saavad ka vastused, mõned neid on juba tänaseks lahendatud, kuid mõningad nõuavad veidi põhjalikumat uurimist.

"Praegusel puhkuste perioodil oleme pigem aga suunanud tegevusi just noortele, näiteks alustab Põhja-Tallinna Noortekeskus juulikuus telgikampaaniat, mille raames pakutakse linnaosa erinevates asukohtades lõbusaid ja harivaid tegevusi," rääkis Järvelaid.

Kristiine käivitab mobiilse linnaosa valitsuse

Koos uue kooliaasta algusega otsustas Kristiine linnaosavalitsus sel aastal alustada tulevast sügishooaega veidi uudsemal moel: käivitatakse mobiilne linnaosa valitsus.

Linnaosavanem Jaanus Riibe ütles, et nende linnaosa välikontori kuu on september, mille raames toimuvad 8 korda avalikud kohtumisõhtud elanikega erinevates piirkondades. "Linnaosavalitsus tuleb kohale ja mõtteid saab vahetada otse silmast silma, need on populaarsed kohtumised,” sõnas ta.

"Välikontor on tegelikult väga hea võimalus esitada oma mõtted ja küsimused linnaosas toimuva kohta ja uurida tulevikuplaane, paljudel on aastate jooksul kogunenud küsimusi, vastuseid ja uudiseid, mida on nüüd hea kodu juures jagada. Mulle tundub, et see formaat toob kohale just need inimesed, kes päeval ei saa tulla linnaosavalitsusse vastuvõtule, vaid käivad tööl või on hõivatud teiste tegevustega. Välikontoris saab otse suhelda erinevate valdkondade spetsialistidega,” rääkis Riibe.

Ta möönis, et ainult kabinetivaikuses tegevusi kavandada ja probleeme lahendada ei saa. Seekord antakse linnaosa elanikele võimalus saada kodule lähedal kõikidele küsimustele korraga vastused. "Kõik valdkonnad on kaetud ja spetsialistid kaasatud. Eelmiste aastate kogemus näitab, et see formaat toob huvilisi kohale üksjagu, kuid ükski mure ega ettepanek sellest hoolimata arutamata ei jää,” kinnitas ta.

Linnaosa vanem selgitas, et uuritakse nii heakorra kui transpordi, teede korrashoiu ja sotsiaalhoolekande, hariduse, noorsootöö ja vaba aja veetmise võimaluste kohta. "Kõik soovijad saavad sõna. Päris igasse hoovi me kahjuks ka sellel sügisel ei jõua, kuid igal aastal valime uued asukohad,” rääkis linnaosa vanem Riibe.

Pirita linnaosavanem kohtub elanikega pargipingil

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ütles, et Pirital nad suurt telki üles ei pane ning vabaõhukontorit ei ava, küll aga suhtleb linnaosavanem kohalike elanikega pargipingil. Esimese kohtumise linnaosa elanikega korraldas Liinat eelmisel nädalavahetusel Padriku elamurajoonis. Tema sõnul jõudis ta kolme tunni jooksul vestelda kuueteistkümne inimesega. "Uuriti muidugi Pirita ranna kohta, aga ka mänguväljakute ning teede korrashoiu teemadel,” rääkis Liinat.

Linnaosa vanema sõnul olid kohtumised väga asjalikud ning tehti ka reaalselt elluviidavaid ettepanekuid linnaosa elu-olu parandamiseks. Nõnda plaanibki Liinat igal nädalavahetusel ühes asumis elanikega kohtuda. "Tagasiside oli väga positiivne, seepärast julgustan kõiki linnaametnikke vabas õhus inimestega kohtuma, et neid ära kuulata,” rääkis Pirita linnaosa vanem.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudevälja sõnul on nad osa võtnud linnaosa poolt korraldavatest vabaõhu kontoritest, kuid nende töö iseloom – järelevalve parkimise, heakorra ja avaliku korra üle ning 24/7 patrullimine – ei võimalda välikontori püsti panekut. "Suur osakaal meie tööst ongi välitöö, seega oleme alati linnapildis nähtavad ning vajadusel võib meie poole vahetult pöörduda,” ütles MuPo esindaja.

Haabersti ametnik tuleb elanike sekka



"Mul oli väga hea meel kohtuda inimestega pärast keerulist olukorda Eestis ja maailmas," rääkis Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi koroonast tingitud kriisile viidates. "Jätkuvalt tuleb end hoida, desinfitseerida ja kõike muud."

Kuna iga küsimuse või väiksema mure pärast ei hakata linnaosa valitsusse kohale tulema ega kirjutama ning koroonaviiruse tõttu jäid paljud kohtumised ära, siis tulid linnaosa valitsuse töötajad ise elanike juurde, et kuulata ära nende mured ning vastata küsimustele.

Elanikke ootasid vabaõhukontoris Hanimägi ja linnaosa vanema asetäitja Oleg Siljanov ning linnamajanduse osakonna spetsialistid. Elanikele pakuti ka teed, kohvi ning pirukaid, et tähistada suve algust ja saabuvaid pühi.

Hanimägi rääkis, et välikontor oli ajendatud ka Õismäe tee 95 ja 97 hoovide valmimisest. "Me oleme siia rajanud ilusa haljastuse, asfalt on uus ja parkimiskohad on kenasti joonitud," tõdes Hanimägi ja nentis, et kuigi kõik ei ole veel täielikult valmis, on tal hea meel tehtu üle.



Välikontorisse tuli inimesi kogu Haaberstist. "Nad küsisid erinevaid küsimusi - alates Kakumäest ning lõpetades Järveotsa piirkonnaga, aga ka Õismäe kohta," rääkis Hanimägi.

Haabersti linnaosa valitsus jätkab ka edaspidi vabaõhuvastuvõttudega, millest antakse täiendavalt teada.