Linnapea Kõlvart: jaanipäeva veedan perega

"Jaanipäev on meie peres olnud alati selline püha, mida peetakse pere keskel. Nii on see ka sel aastal – jaanilaupäeva veedan koos lähedastega," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on igati mõistetav, et paljudel kaasmaalastel möödub jaanipäev suuremas sõpruskonnas. "Ei taha kuidagi olla tujurikkuja, kuid tuleme enesele ikka meelde, et koroonaviirus ei ole veel täiesti möödas. Seetõttu kutsun veelkord kaaslinlasi üles tarmukusele - hoides ennast ja oma lähedasi," ütles linnapea.

Kõlvarti sõnul ei tarbi ta alkoholi ega soovita seda ka teistele. "Paljud meist on koroonaviiruse tõttu olnud kaua oma lähedastest eemal ning Jaanipäev on hea võimalus meeleolukaks koosviibimiseks ja vahetuks suhtlemiseks," rääkis ta. "Kuid ausalt öeldes tundub natuke veider, et selleks on vaja ergutust alkoholi näol. Ameerika esseist, poeet ja filosoof Henry David Thoreau on öelnud, et vesi on ainus tarkade jook."

"Seega, soovitan soojalt sedapuhku püüda tervislikumat ja arukat suhtlemisviisi," andis linnapea pühadeks soovituse.