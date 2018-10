Linnaplaneerimise Amet kutsub Süsta pargi uuenemisel kaasa rääkima

Tallinna Linnaplaneerimise Amet lisas mobiilsetele seadmetele mõeldud rakendusse AvaLinn uue avaliku ruumi projekti, Põhja-Tallinnas asuva Süsta pargi ala ning kutsub linlasi selle piirkonna kohta oma arvamust avaldama.

"Kopli tänava lõpus Mereakadeemia hoone ees laiuv pargiala on uuenemas ning hetkel projekteerimise faasis, seega on õige aeg kaasata linnarahvas ala kujundamisel sõna sekka ütlema. Taolise koosloome eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe avaliku ruumi lahenduste osas," ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Äpis saab tutvuda pargiala lahendusega, edastada omapoolne ettepanek, avaldada poolehoidu või kriitikat, samuti kommenteerida teisi ettepanekuid. Linnarahval on võimalus selle rakenduse kaudu arvamust avaldada 15. oktoobrini.

Pärast ideekorjet analüüsivad linnaplaneerijad laekunud ettepanekuid ning vajadusel esitavad lisatingimusi ala projekteerijale.

Varem on tallinlased saanud AvaLinna äpi abil kaasa rääkida Skoone bastioni ümbruskonna kujundamise ja Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise osas.

AvaLinna mobiilirakendus töötati välja eesmärgiga avalikustada Tallinna suuremad avaliku ruumi projektid ning kaasata linnakujundusse ka linnaelanikud. Äpp võimaldab lisada sinna järjest uusi uuendamist ja korrastamist vajavaid piirkondi.