Linnateatri lavale jõuab inimsuhetest rääkiv draama "John"

Linnateatri Hobuveskis jõuab lavale auhinnatud autori Annie Bakeri lavastus. Inimsuhetest kõnelev draama pakub äratundmist ja paneb mõtlema üksildusele ja hirmudele.

Uue hooaja esimese uuslavastusena jõuab Tallinna Linnateatri Hobuveskis lavale Mehis Pihla lavastus "John", mille autoriks on auhindadega pärjatud noor USA näitekirjanik Annie Baker. Mehis Pihla jaoks on "John" esimene lavatöö Linnateatris.

Inimsuhete varjatud keerdkäikudest kõnelev draama



Lavastus viib vaataja kaasaegsesse Pennsylvaniasse, kus ühte Gettysburgi isepärasesse külalistemajja saabub noor paar, kes justkui peaks pilvitult oma väikest puhkust nautima. Aja möödudes ilmuvad aga pilvedena välja küsimused, mis igas suhtes ühel hetkel vastu vaatavad ja pooled proovile panevad. Üksildus on teema, mis puudutab kõiki selle näitemängu tegelasi, üksijäämine võib olla justkui kummitav painaja, mis tekitab hirmu, aga samas ka miski, mis toob vabadust ja rahu.

"Mulle meeldis "Johni" puhul see, et selles näidendis on väga palju elulisi situatsioone, mis mulle endale pakkusid väga suurt äratundmist. See näidend on üldse natukene teistmoodi – see on veidra, kohati isegi absurdi maiguga kirjutatud. Ühelt poolt väga realistlik, teiselt poolt jällegi groteskne," põhjendas lavastaja Mehis Pihla oma valikut.

Auhinnatud autori lavastus



"Linnateatri ruumide võlu on selles, et need on väga kitsad ja intiimsed ruumid – mujal polegi võimalik sellistes tingimustes lavastust teha. Intiimsus ja publiku lähedus on minu meelest selle maja võlu," sõnas Pihla.

Näidendi autor Annie Baker on varasemalt oma loomingu eest pälvinud Pulitzeri preemia. Tema näidendite eripäraks on pikad pausid. Bakeri kirjutamisstiil on maailmas tuntud kohati isegi piinlike vaikuste pärast, mis näidenditesse remarkidena sisse on kirjutatud. Tema näidendeid on lavastatud rohkem kui 150 teatris ning mitmekümnes riigis üle kogu maailma. Ühtlasi on Baker pälvinud mainekaid kirjandusauhindu.

Näidendi lavastab Mehis Pihla (Eesti Draamateater), kunstnik ja valguskujundaja on Tallinna Linnateatri uus peakunstnik Kristjan Suits. Mängivad Liis Lass, Anu Lamp, Märt Pius ja Helene Vannari. Lavastus esietendub 6. oktoobril Hobuveskis.