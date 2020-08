Linnumees Haaberstis tegutseb jälle

"Me elame siin nagu Hitchcocki filmis, linnud lendavad ümber pea. Varesed on aga juba nii ülbeks läinud, et lendavad rõdudele ja kolistavad seal ringi. Kõik kohad on lindude väljaheiteid täis," pahandas üks naabertrepikoja mees.

"Me elame siin nagu Hitchcocki filmis, linnud lendavad ümber pea. Varesed on aga juba nii ülbeks läinud, et lendavad rõdudele ja kolistavad seal ringi. Kõik kohad on lindude väljaheiteid täis," pahandas üks naabertrepikoja mees.

Möödunud nädalal tuli teade linnumehest, kes Haabersti kortermaja ees igal hommikul kindlal kellaajal linde toidab. Majaelanikud on äärmiselt nördinud, sest juba varahommikul istuvad kajakad reas majakatusel, tuvid-varesed maja ees kõnni- ja sõiduteel ning ootavad toitu. Majaesine on lindude väljaheidete ja sulgedega reostunud.

Kui mupo inspektorite selgitustöö oli nädal aega tulemusrikas ja meest linde toitmas ei nähtud, siis eile tuli majaelanikelt taas kaebus – linnumees tegutseb jälle.

Täna hommikul olid inspektorid varakult kohal ja ka linnumees väljus kindlal kellaajal majast, kilekotid toitu täis. Inspektoreid ja mupo autot märgates kiirustas ta aga majja tagasi ning helistamisele ei reageerinud.

"Fikseerisime tema tegevuse. See, et ta sündmuskohalt põgenes, tähendab, et ta mõistab oma tegevuse sisu ja seda, et selline tegevus on keelatud. Kui mees ka tänasest meie külastusest järeldusi ei tee, siis tuleb kasutusele võtta karmimad meetmed. Seni proovisime heaga," ütles Haabersti piirkonna peainspektor Talehh Gusseinov.

"Me elame siin nagu Hitchcocki filmis, linnud lendavad ümber pea. Varesed on aga juba nii ülbeks läinud, et lendavad rõdudele ja kolistavad seal ringi. Kõik kohad on lindude väljaheiteid täis," pahandas üks inspektoritega jutt ajama tulnud naabertrepikoja mees.

Piirkonnainspektoritele on laekunud ka teade mehe agressiivsest käitumisest 2-aastase lapse suhtes, kes joostes ja kilgates linnukolooniat nende söögi ajal uudistama tuli. Lapse ema sõnul mees karjus lapse peale ja tõukas teda nii, et viimane pikali kukkus. "Ootame avaldust ja fotomaterjali, seejärel liigume juhtumiga edasi," ütles Gusseinov. "Kui linnumees meiega jätkuvalt koostööd ei ole valmis tegema, siis tuleb kasutusele võtta karmimad meetmed."