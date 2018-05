Kolumnist Ahto Lobjakase hinnangul on Eestis olukord väga ettevõtlust soosiv, mistõttu on Riigireformi SA avaldus kummaline ja tundub, et ärimehed peidavad end justkui riigireformi kulisside taha. "Kui ettevõtjad nii õhukest riiki kanda ei jõua, siis mis riiki nad üldse kanda jõuavad ja mis on selle manifesti mõte? Välja arvatud siis see, et püüda Eesti riiki destabiliseerida," sõnas ta.

Kolumnist Ahto Lobjakas tõdes saates Raadio 2 saates "Olukorrast riigis", et eelmisel nädalal avalikkuse ette tulnud ettevõtjate algatuse Riigireformi SA manifest tekitab küsimusi. "Kuigi nad teevad seda riigireformi sildi all, siis tuleb tunnistada või väita, et riigireformi osa selles manifestis on ette seatud kulissiks," ütles Lobjakas. "See puudutab asju, mis tegelikult ühte ettevõtjat väga puudutada ei tohiks - see on riigikogu suurus, presidendi valimise kord ja presidendi ametiaja ühe- või kahekordsus."

"Jõuame lõpuks nõudeni vähendada avaliku sektori teenistujate arvu vähemalt kaks korda. Seda pole ka põhjendatud," jätkas Lobjakas . "Seal on palju potjomkinlust."

Õhuke riik, mida kanda ei jõua?

"Seal taga me hakkame nägema tegelikult seda, mida ettevõtjad tahavad," rääkis Lobjakas. "Kui me süveneme sellesse deklaratiivsemasse ossa - manifestis on öeldud, et riigi avaliku sektori mittetootlikud kulud on jõudnud piirini, kus ettevõtjad ei jõua neid enam kanda, mis on minu arvates üsna paradoksaalne väide, arvestades, et Eestis on üks liberaalsemaid majanduskeskkondi kogu Euroopa. Eestis praktiliselt de facto puudub ettevõtte tulumaks. Kõik, mida sa investeerid ettevõttesse, on tulumaksuvaba."

Lobjakase hinnangul on Eestis olukord väga ettevõtlust soosiv, mistõttu on ettevõtjate avaldus kummaline. "Nendes oludes ütlevad ettevõtjad meile, et nemad ei jõua sellist riiki kanda," märkis Lobjakas. "Kui nad nii õhukest riiki kanda ei jõua, siis mul on küsimus, mis riiki nad üldse kanda jõuavad ja mis on selle manifesti mõte? Välja arvatud siis see, et püüda Eesti riiki destabiliseerida."

"Ilma igasuguste mõjukusuuringuteta tehtud ettepanekutega vähendada avaliku sektori teenistujaid kaks korda - ma ei kujuta ette, mida see tähendaks politsei, meditsiini- ja koolisüsteemi jaoks," rääkis Lobjakas lisades, et tõenäoliselt pidasid ettevõtjad silmas siiski ministeeriumite töötajaid. "Isegi seal ma tõsiselt kahtlen, et see on tehtav.“

Sotsiaalteenused kui teenimisvõimalused

Lobjaka sõnul võib ettevõtjate tegelik motiiv olla see, et kui Eesti avab sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussektori erakapitalile, siis tekib ettevõtjatel investeerimis- ja teenimisvõimalusi.

Kaassaatejuhi ja pressinõukogu esimehe Andrus Karnau sõnul paistab manifestile allakirjutanud ettevõtjate rivis silma mitu inimest, kelle jõukus põhineb suures osas riigilt saadud lepingutel, dotatsioonidel ja maksusoodustustel. "See kriitika selles osas, et justkui mingi osa inimestest, kes Eestis tööd teevad, on kuidagi ebatootlikud ja vähemväärtuslikud, sest väärtuslik on teatavasti ju ettevõtja. Riigiametnik - see ju ei ole väärtuslik. Sellisest ideoloogiast lähtuv arusaamine minu meelest on aastasse 2018 sobimatu."

Ei mõista, kuidas riik toimib

Karnau vihjab, et riigireformijad ei ole aru saanud riigi toimimiseks vajaminevatest protsessidest. "On need, kes on öelnud selle seltskonna kohta, et arusaamine maailmast pärineb 90ndatest aastatest, kus Eestis valitses kauboikapitalism ja iga mees oli oma õnne sepp," jätkab Karnau. "Ei saada aru sellest, et kui ministeeriumi ametnik otseselt midagi ei tooda, siis riigistruktuur on oluline osa ühiskonnast. Ühiskond ei saa koosneda ainult käsitöölistest ja kaupmeestest - on vaja ka muid struktuure."

Karnau tõi välja, et Riigireformi SA-ga liitumisettepanek tehti 33 inimesele, liituda otsustas 28. Tema hinnangul võis viie keelduja puhul põhjuseks olla ka ideoloogilised seisukohad. "Mis on veel huvitav - sihtasutus on seadnud endale väga lühikese tegutsemistähtaja - 14. mail ta asutati, järgmise aasta 14. mail peaks ta uksed sulgema. Kui küsida, mida asutajad täpsemalt tahavad, siis olen saanud vastuseks, et ega nad täpselt veel ei tea."

"See, mida me praegu sellelt seltskonnalt lugenud oleme, on deklaratiivne. Mis täpne ettepanek on, selgub sügiseks," tõdes Karnau, kelle sõnul ei pruugi aga täpne ettepanek väga suurt tähtsust omada. "Olenemata sellest, mis see ekspertide rühm välja pakub, ei ole eesmärk mitte ettepanekud riigi reformimiseks, vaid 28 ettevõtjar ütlevad riigile, et te peate meid tähele panema ja meiega arvestama."