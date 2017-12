LÕBUSAD VIDEOD! Lapsed räägivad saatekülalistest naljakaid lugusid

Tallinna Televisiooni aastavahetussaate "Soovime head" intervjuude ajal on saatekülalistele ka üks üllatus. Nimelt käis võttemeeskond Tallinna Kellukese Lasteaia Naksitrallide rühma laste käest uurimas, mida nemad külalistest arvavad. Telerahvas näitas lastele pilte ja lasi neil rääkida. Nii nagu lapsed ikka räägivad –otse ja ausalt!

Esimesena rääkisid lapsed politseikoer Nachost ja arvamused olid järgmised: "See koer paistab sõbralik küll!" "Minu arvates koer on rõõmus!" "Talle meeldib jubedalt sügada, eriti siit kõrva juurest. Alati kui teda palju sügatakse, kerib ta ennast niimoodi kõhu alla." "Politseikoerad peatavad inimesi, kui nad minema jooksevad." "Politseikoerad nuusutavad lõhna." "Mul on ka koer. Minu koer on tõukoer." "Sooviksin talle kedagi, kes teda kogu aeg sügab. Öö läbi." "Ma kingiks talle närimiskondi!" "Ma soovin, et talle meeldiks kalli!"

Jesper Parve jättis lastele mulje, nagu oleks tegu üksildase, kuid loodussõbraliku inimesega. "Ma arvan, et talle meeldib loodus." "Ta tahab süüa. Ta teeb lõket." "Äkki ta grillib?" "Tal pole sõpru, ta läheb linna ja otsib sõbra, ütleb: tere, saame sõpradeks, ja annab siis talle midagi süüa." "Ma arvan, et talle meeldib metsas ööbimine." "Ma arvan, et talle meeldib purjetada." "Ta mõtleb, kas teeb loodusest ühe ilusa maali." "Kui ta oleks mingi suur mees, annaks talle automudeli." "Ma kingiks talle telgi." "Ma soovin, et tal oleks seitse sõpra ja nad teeksid muusikat, et oleks üks jänes ja ta oskaks nendega rääkida!"

Cool D tundus lastele ennekõike laulja olevat. "Mulle tundub ta tore inimene." "Äkki ta soovib, et saaks matkama minna!" "Ma arvan, et ta on lõbus!" "Ta võib kübarast jänese välja tõmmata." "Kui on toredad inimesed, siis nad laulavad või teevad midagi." "Ma võib-olla kingiksin talle uue mikrofoni." "Ma kingiksin talle mudelauto!" "Ma soovin, et tal kurk haigeks ei jääks!"

Ott Kiivikast seostasid lapsed spordiga ja silma jäi pruun nahavärv. "Tal on kortsud." "Ta on jõumees." "Ma arvan, et talle meeldib sport." "Ta on hästi tugev ja pruuni värvi." "Ma arvan, et ta teeb tihti trenni. Tõstab kange." "Ta võib poksida." "Ma arvan, et ta on nii pruun, sest on pruuni nahaga sündinud. Ta on higine, sest on liiga palju poksinud. Ma sooviksin talle võitu." "Sooviksin, et ta oleks tubli ja võidaks." "Ma arvan, et ta on mõned medalid küll võitnud."

Jüri Aarma meeldis kõigile. "Tema on Ivo Linna!" "Ta tundub hea inimene." "Ta räägib turvaonudega, et kas ma võin nüüd laulma hakata." "Lauljad on väga toredad!" "Tal meeldib teistele õnne soovida." "Nad oskavad väga ilusaid laule teha, see teeb mind rõõmsaks!" "Ma soovin, et ta saaks hea elu, et tal oleks tore elu ja hea elada." "Soovin talle uut laulu!" "Soovin, et tal hääl ära ei läheks!"

Arnold ja Ingrid Rüütel mõjusid lastele soliidsetena. "Äkki neid pildistatakse!" "Nad tavaliselt koos magavad ja koos söövad!" "Äkki on neil sünnipäev!" "Nad vahepeal tülitsevad, aga ma arvan, et nad vahepeal ei tülitse ka, vahepeal saavad läbi küll." "Äkki nad lähevad kohvikusse ja muuseumisse!" "Neile võiks meeldida koos olemine, nad on pere." "Nad lähevad maju valima." "Ma soovin, et neil ei oleks nii palju tööd!" "Ma soovin, et neil oleks terve riiul raamatuid täis, kus mõned räägivad lastest, Eesti president Kaljust, päkapikust ja et oleks selline lasteraamat, mida lapselaps saab lugeda." "Ma kingiks naisele lilled ja mehele raadio!"