London peatab kõrgetasemelised diplomaatilised kontaktid Moskvaga

London peatab vastuseks endise topeltagendi mürgitamisele Venemaaga kõrgetasemelised kahepoolsed diplomaatilised kontaktid ja tühistab välisminister Sergeil Lavrovile tehtud küllakutse, ütles Briti peaminister Theresa May.

May ütles parlamendis, et mürgitamises on süüdi Venemaa ning teatas, et Suurbritannia peatab Moskvaga "kõik kõrgetasemelised kahepoolsed kontaktid", vahendas BNS.

"Paljud meist vaatasid lootusega postsovetliku Venemaa poole. Me soovisime paremat läbisaamist ning on traagiline, et president Putin on otsustanud niimoodi käituda," ütles May parlamendis.

Suurbritannia saadab seoses endise topeltagendi mürgitamisega välja 23 Vene diplomaati.

"Tegemist on diplomaatidega, kes on tuvastatud deklareerimata luuretöötajatena," ütles May, kelle sõnul tegemist on "suurima ühekordse väljasaatmisega enam kui 30 aasta jooksul".

Diplomaatidel on riigist lahkumiseks üks nädal.