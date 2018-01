Loodusmuuseum püstitas mullu külastajarekordi

2017. aastal külastas Eesti Loodusmuuseumi rekordilised 62 879 külastajat. Sellega ületati 2014. aastast pärinenud seni suurim külastajanumber pea 8 000 külastusega.

"Meil on väga hea meel, et nii paljud inimesed leidsid eelmisel aastal tee loodusmuuseumisse – see on kõige väärtuslikum tunnustus meie tööle," ütleb Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Vilu. "Rekordiline külastajate arv näitab, et loodusteemad on inimestele südamelähedased ning muuseumis toimub alati midagi põnevat, mille pärast ikka ja jälle tagasi tullakse," lisab Vilu.

Rekordilises külastajanumbris mängivad olulist rolli nii juba traditsiooniliseks kujunenud ettevõtmised kui ka julged uued algatused: neljapäeva õhtuti toovad loodusmuuseumisse inimesi Öökulli akadeemia loodusõhtud, igal nädalal pakuvad mitmesajale lapsele ja noorele põnevat avastamist teadlaste klubid ning aastast aastasse tulevad septembrikuus tuhanded inimesed seenenäitusele seenetarkusi ammutama.

Suurimat rolli kõigi aegade suurima külastajanumbri juures mängib aga kindlasti 2017. aasta alguses avatud näitus "Müstiline ürgmeri", mida juba esimese kuu jooksul külastas ligi 7000 inimest. Suures osas videoinstallatsioonidele tuginev näitus tutvustab Eesti ala geoloogilist ajalugu ning viib külastaja rännakule mitmesaja miljoni aasta tagusest ajast tänapäeva.

Näituse atraktiivsust kasvatas veelgi selle juurde loodud 360-kraadine virtuaalreaalsuse kino. Spetsiaalse peakomplektiga vaadatavas filmis näeb, milliseid vahemaid on mandrid, sh Eesti ala, triivinud miljonite aastate jooksul ning milline nägi Eesti ala välja 600 miljonit aastat tagasi pärast Maa ajaloo kõige pikemat jääaega. Virtuaalreaalsuse vahendusel saab näiteks rännata ajaperioodi, mil maailma valitsesid hiidroomajad, ning kogeda viimast jääaega, mille tagajärjel tekkis Maa geoloogiliselt noorim meri, Läänemeri. "Müstilise ürgmere" virtuaalreaalsuse film on ka nominent Arenduse MuuSa 2017 auhinnale Eesti muuseumide aastaauhindade konkursil.

"2017. aasta näitas, et riskide võtmine tasub ennast ära ning muuseumikülastaja hindab kvaliteetset harivat elamust väga kõrgelt," võtab Heidi Vilu lõppeva aasta kokku. "Loodusmuuseumi järgmiseks suurimaks väljakutseks on lahenduse leidmine järjest piiravamale ruumikitsikusele. Kasutame oma vanalinna kaupmehe elamuks ehitatud maja võimekust juba praegu maksimaalselt ning meie edasiste arenduste, sealhulgas külastajate numbri veelgi hoogsama kasvatamise, suur küsimus on see, kuidas kõik huvilised muuseumisse ära mahutada," lisab ta.

Eesti Loodusmuuseum ootab kõiki loodusehuvilisi külla ka just alanud 2018. aastal – loodusmuuseum on avatud teisipäevast pühapäevani kell 10-17, neljapäeviti kell 10-19. Suvekuudel, juunist augustini, on loodusmuuseum avatud kõigil nädalapäevadel: esmaspäevast pühapäevani kell 10-17, neljapäeviti kell 10-19. Näituse "Müstiline ürgmeri" uksed jäävad tänu suurele publikuhuvile lahti sügiseni. Kogu info loodusmuuseumi sündmuste kohta leiab muuseumi kodulehelt: www.loodusmuuseum.ee.