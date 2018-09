Loodusmuuseumis näeb ürgseid mereelukaid selle nädala lõpuni

Eesti Loodusmuuseumi läbi aegade kõige populaarsem näitus "Müstiline ürgmeri" on avatud veel vaid selle nädala lõpuni.

Eelmisel aastal loodusmuuseumi külastajarekordi püstitanud ning kokku üle 100 000 külastaja vastu võtnud näitus ootab sadade miljonite aastate taguse eluga tutvuma kuni 30. septembrini.

"Meil on väga hea meel, et digitaalselt ellu äratatud ürgsed mereelukad nii paljudele muuseumikülastajatele huvi pakkunud on ning et meil on olnud võimalus viia külastajad mitmesaja miljoni aasta pikkusele rännakule," räägib näituse üks kuraatoritest Sander Olo. "Suutsime Eesti geoloogilist ajalugu tuhandetele inimestele tutvustada ja kahtlemata mängib selle juures kõige olulisemat rolli valitud lähenemine kivimid "ellu äratada"," ütleb Sander Olo.

Näitusel "Müstiline ürgmeri" kannavad keskset rolli videoinstallatsioonid, mis juhatavad külastajat rännakul läbi kuue ajastu, jõudes välja tänapäeva. Videotes ärkavad ellu ürgsed mereasukad ja otsa saab vaadata näiteks hiiglaslikule meriskorpionile või imetleda graatsilisi meriliiliad. Lisaks videoinstallatsioonidele leiab näituselt mitme meetrised ürgsete mereelukate mudelid, mis näitavad, kui suureks kunagised veeasukad kasvada võisid. Nii näeb näitusesaalis näiteks 3 meetriseid nautiloide ja 2,5 meetrist meriskorpioni. Lisaks on näitusel väljas valik fossiile Loodusmuuseumi kogudest, sh käsijalgseid, koralle, tigusid, taimi ja sammalloomi.

Lisaks näitusele saab loodusmuuseumis vaadata ka virtuaalreaalsuse filmi, mis toob sadade miljonite aastate taguse elu virtuaalreaalse vahendusel veelgi lähemale – virtuaalreaalsuse peakomplektiga vaadatavas filmis näeb, milliseid vahemaid on mandrid, sh Eesti ala, triivinud miljonite aastate jooksul ning milline nägi Eesti ala välja 600 miljonit aastat tagasi peale Maa ajaloo kõige pikemat jääaega, rännata ajaperioodi, mil maailma valitsesid hiidroomajad, ning kogeda viimast jääaega, mille tagajärjel tekkis Maa geoloogiliselt noorim meri, Läänemeri.

Näitusega "Müstiline ürgmeri" saab Eesti Loodusmuuseumis tutvuda 30. septembrini 2018. 26.-29. septembril korraldab loodusmuuseum mitmeid sündmusi näituse lõpu-maratoni ja Teadlaste Öö festivali raames. 26. septembril toimub retk Kakumäele, 27. septembril Maarjamäele, 28. septembril Tallinna vanalinna ning 29. septembril Ida-Virumaale. 28. septembril on muuseum avatud kell 10-22 ning toimub eriprogramm, mille raames mh kommenteerivad spetsialistid kultusfilmi "Jurassic Park" ning uudistama saab minna muuseumi hoidlaruume.