Loomaaed tähistab homme ahvipäeva ja hakkab koguma vanu telefone

Tallinna Loomaaed tähistab homme rahvusvahelist ahvipäeva ja alustab keskkonnasaastele tähelepanu juhtimiseks samal päeval vanade mobiiltelefonide kogumist.

Loomaaia primaadid saavad ahvipäeval kingitusi ning külastajad kuulda harivaid ja põnevaid lugusid, teatas loomaaia pressiesindaja reedel BNS-ile. Lisaks sellele juhib loomaaia ahvipäev tähelepanu meie lähimaid sugulasi ja nende looduslikke elukeskkondi ohustavatele tegevustele, avades sel eesmärgil troopikamajas vanade telefonide kogumiskast.

Kogumiskastist viiakse telefonid jäätmekäitleja juurde. Ümbertöötlemisse minevad mobiiltelefonid demonteeritakse käsitsi ning sealt saadav plast, metallosad, akud ning trükiplaadilt saadavad osad taaskasutatakse, kumm ja muud põlevad jäätmed kasutatakse energia saamiseks.

Uuringufirma GfK Retail and Technology andmetel osteti Eestis eelmisel aastal 402 000 uut mobiiltelefoni, aasta varem oli sama number ligi 404 800, mis tähendab, et uue mobiili soetab keskmiselt iga kolmas eestlane.

Telefonides kasutatavatest materjalidest 80,02 protsenti on taaskasutatavad. Üheks neist on koltan ehk kolumbiit-tantaliit, millest rafineeritud kuumakindlat metalli tantaali kasutatakse laialdaselt telefonide jm elektroonika trükkplaatidel stabiilse elektrivoolu kontrolli all hoidmiseks. Kogu maailmas kaevandatavast koltanist pärineb 80 protsenti Kongost. Maagi kaevandamine kahjustab ja hävitab metsa ning metsaelanike looduslikke elupaiku.

Laupäeval kell 11 annab šimpansitele vader AS TV Play Baltics elukatele kingitusi ja ahvidest räägib Aleksei Turovski. Kell 12 toidetakse küünisahve. Väikeses troopikamajas kõneleb ahvidest Inari Leiman ja samas avatakse kKasutatud telefonide kogumiskast.

Külastajatele on tutvumiseks loomaaia primaate tutvustav stend. Üritus kestab 11-14-ni. Lisateavet leiab loomaaia kodulehel ja Facebookist. Üritusel osalemine on talviselt soodsa loomaaia piletiga.