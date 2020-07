"Panime jääkarule siseaedikusse tutvumiseks transpordikasti, kuid ega karud pole rumalad, et pea ees tundmatusse kasti tormaksid," kinnitas Tallinna loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane.

Sügisel neljaseks saav Tallinna loomaaia jääkaru Aron kolib selle aasta jooksul EAZA jääkarude paljundusprogrammi koordinaatori soovitusel Prantsusmaale La Flèche loomaaeda. Sealse loomaaia uues jääkarude elupaigas on koordinaatori poolt Aronile valitud kaaslane – Hellabrunni loomaaiast pärit emane jääkaru Quintana. Samaaegselt Aroni transpordi ettevalmistamisega teeb loomaaed ettevalmistusi jääkaru Friidale paarilise toomiseks.

Tasase sõnul soovib loomaaed transpordi korraldada selle aasta jooksul. "Jääkaru transport sõltub paljudest teguritest ning seetõttu kindlaid kokkuleppeid aja osas ei ole. Kuigi La Flèche loomaaed on Aroni vastuvõtmiseks valmis, oleneb kolimise kuupäev eelkõige Aronist endast. Panime jääkarule siseaedikusse tutvumiseks transpordikasti, kuid ega karud pole rumalad, et pea ees tundmatusse kasti tormaksid. Looma heaolu nimel on oluline, et Aronil oleks aega transpordikastis käimisega harjuda ja ta ei peaks sinna kolimise päeval minema vastumeelselt," kommenteerib Tasane.

Tallinna loomaaias sündinud ja siin täiskasvanuks sirgunud Aroni ümberasumine uude loomaaeda teeb loomaaia direktori Tiit Marani sõnul ka võimalikuks tema ema Friidale isase paarilise toomise. "Jääkarud paljunevad Euroopa loomaaedades hästi ning neid kipub olema rohkem kui loomaadedes neile ruumi, seetõttu on liigi koordinaator andnud erandlikult vähestele loomaaedadel soovituse oma jääkarudelt järglasi saada. Tallinna loomaaed on üks neist väga vähestest. See tähendab, et tulevikus on lootust Tallinna loomaaias jälle kaasa elada jääkarupoja sünnile ja tembutamistele," sõnas Maran.

Jääkaru Aroni üleviimine La Flèche loomaaeda toimub seoses Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumite Assotsiatsiooni (EAZA) ohustatud liikide paljundusprogrammis (EEP) osalemisega. Tallinna loomaaed võtab EEP paljundusprogrammidest osa enam kui 57 liigiga.

Loomaaed annab teada, kuidas Aroni kastimineku treenimine ja reisiks ettevalmistus kulgeb.